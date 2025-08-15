La terrible noticia que recibió Sporting Cristal a un día del partido contra Binacional
¡Sorpresivo! Cuando Sporting Cristal se encontraba en su mejor momento en el Torneo Clausura 2025, una inesperada noticia se dio a conocer.
El Torneo Clausura 2025 continúa y Sporting Cristal busca seguir por el camino del triunfo cuando enfrente a Deportivo Binacional este fin de semana por la fecha 6. En medio del desarrollo del campeonato, y a solo horas de este partido a disputarse en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca, se conoció una inesperada noticia.
Cabe mencionar que el equipo de Paulo Autuori inició con el pie derecho esta segunda parte de la temporada donde es uno de los líderes de la tabla de posiciones junto a Universitario de Deportes. Por ello, busca seguir por el camino del triunfo, esta vez en condición de visita.
¿Qué noticia conocieron los hinchas de Sporting Cristal por el Torneo Clausura?
“Confirmado, no llega Sporting Cristal a Juliaca por temas de la línea aérea, se le complica la planificación a los celestes. Los hinchas los esperaban en el hotel. Mañana vuela temprano a la ‘Ciudad de los Vientos’”, indicó el comunicador Silvio Valencia a través de un video compartido en su cuenta de X.
De esta manera, el cronograma del conjunto rimense cambió cuando todo estaba listo para asumir un nuevo reto en la altura, mientras los hinchas esperan mayores novedades respecto a este compromiso que podría mantenerlos en lo más alto del torneo, dependiendo del resultado del partido de Universitario, su más cercano perseguidor.
Tras un un complicado Torneo Apertura, Sporting Cristal espera revertir la situación en esta segunda parte de temporada, sumando a importantes incorporaciones en el plantel que ya hicieron su debut en las últimas fechas.
