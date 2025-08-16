Manco dio rotundo calificativo a Erick Noriega tras conocerse que fichará por Gremio: "Un..."

Alianza Lima tendrá que desprenderse de Erick Noriega, uno de sus futbolistas más destacados en pleno Torneo Clausura 2025 ya que la institución victoriana acordó la venta del defensa de la selección peruana a Gremio de Porto Alegre. Bajo ese escenario, el exjotita Reimond Manco no tardó en pronunciarse y dejó un categórico mensaje sobre la joven figura.

Reimond Manco dio firme calificativo a Erick Noriega tras conocer interés de Gremio

Previo a conocerse el acuerdo oficial, Manco resaltó que justamente se le presente la oferta al 'Samurái' en medio del auspicioso presente que venía teniendo con el cuadro de Néstor Gorosito esta temporada. Por tal razón, dejó en claro que hasta desempeñándose como volante podría brillar en cualquier elenco del exterior y lo calificó como uno de los "mejores jugadores peruanos".

Erick Noriega será flamante fichaje de Gremio de Brasil tras su paso por Alianza Lima/Composición: Líbero

"No me parece descabellado ni nada raro porque Erick Noriega es de los jugadores mejores peruanos que mejor ha evolucionado y que tiene un nivel superlativo jugando de '6'. Ha agarrado una muy buena continuidad y cualquier equipo de Sudamérica o hasta Europa podría quererlo en sus filas", sostuvo el ex Unión Comercio en el programa de YouTube, 'A la cama con Rei'.

De la misma manera, Reimond Manco indicó que el zaguero de 23 años aún puede llegar a un mejor nivel, y evidentemente Gremio de Porto Alegre será un club que le permita dar un gran salto internacional, mientras goza de una gran actualidad deportiva. Cabe recordar que, antes ya tuvo su primera etapa en el extranjero con Shimizu S.Pulse y Machida Zelvia de Japón. Además de SV Straelen de Alemania.

"Considero que Noriega no ha llegado a su techo, creo que todavía tiene para crecer mucho más en todo lo que se refiere a fútbol. Gremio necesita jugadores pero también siento que es una inversión porque si le va muy bien y crece, los clubes brasileros pueden tener una buena venta. Si se concreta el traspaso, de verdad le deseo lo mejor porque en verdad está yendo a una de las mejores ligas de Sudamérica, y a un equipo como Gremio que es uno de los grandes de Brasil", acotó.

Reimond Manco indicó quiénes podrían reemplazar a Erick Noriega en Alianza Lima

Finalmente, el exfutbolista peruano fue tajante al manifestar a los posibles reemplazantes del pivote nacional en el cuadro grone. Sobre ello, no dudó en precisar que, Burlamaqui, Castillo y Archimbaud se perfilan como importantes alternativas.

"Tienes a Burlamaqui, Jesús Castillo y Archimbaud. (Alessandro) Burlamaqui ante U. Católica me sorprendió bastante porque no lo tenía. No es lo mismo tenerlo en un torneo local que de Copa. Todavía no está al nivel de Erick Noriega pero si le toca irse a Noriega, es su oportunidad de destacar", concluyó.