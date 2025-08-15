¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT, canal de transmisión y dónde ver partido de Liga 1?

En una nueva jornada del Torneo Clausura, Alianza Lima vs ADT se enfrentarán cara a cara este sábado 16 de agosto desde el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como 'Matute'. La cita del partido que se pronóstica intenso es a las 8.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, mientras que la transmisión estará a cargo de L1 MAX.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. ADT?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Alianza Lima vs ADT, válido por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 8.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 3.00 a. m.

España: 2.00 a m. (domingo 17)

¿Qué canal transmite el partido de Alianza Lima vs. ADT?

La transmisión oficial del partido de Alianza Lima vs ADT estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que puedes encontrar en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo. Asegúrate de revisar tu operador para no perderte el duelo

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Alianza Lima vs. ADT?

Te compartimos los canales donde puedes ver Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV, y presenciar el partido de Alianza Lima vs. ADT:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura 2025

El cuadro íntimo viene de imponerse por la mínima diferencia (1-0) a Ayacucho FC, resultado que le permitió recuperar confianza después de una racha irregular de una derrota, dos empates y solo una victoria en sus últimos compromisos. Además, Alianza Lima consiguió una histórica victoria en la Copa Sudamericana, al vencer a U Católica de Ecuador por 2-0.

Por su parte, ADT de Tarma consiguió un valioso 1-0 frente a Sport Huancayo en la fecha pasada. El conjunto tarmeño ha mostrado altibajos en sus últimos cuatro choques, con dos victorias y dos derrotas, anotando 3 goles y encajando 4. Ahora buscará aprovechar su buen momento anímico para dar el golpe en condición de visitante, tal como sucedió en la temporada pasada.