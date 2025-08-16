Reimond Manco lapidó a Raúl Ruidíaz tras polémico post con contundente comentario: "La cag..."

En las últimas horas Raúl Ruidíaz viene siendo noticia luego de haber publicado un video en sus redes sociales, post goleada de Palmeiras ante Universitario de Deportes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Para algunos hinchas del cuadro merengue, el delantero lanzó un clip que hace alusión a la reciente derrota de los cremas, motivo por el cual viene generando diversas reacciones.

Reimond Manco dejó rotundo mensaje tras polémico video de Raúl Ruidíaz

Uno de los que también se pronunció respecto a la sorpresiva historia que compartió el atacante nacional es Reimond Manco. Durante el programa de YouTube 'Línea de 5', el exjotita criticó duramente al futbolista de Atlético Grau, ya que según su punto de vista, aquel video tuvo una clara intención.

Raúl Ruidíaz viene siendo cuestionado por lanzar polémico video post derrota de Universitario ante Palmeiras/Foto: LÍBERO

"No hay que hacernos los coju... El agarrar y decir lo hice sin querer, son hue... Lo hiciste porque sabías lo que estabas haciendo", manifestó el popular 'Rei'.

De la misma manera, el exfutbolista peruano reiteró que si la 'Pulga' pensó en dirigirse hacia un jugador de Universitario en específico, no fue la "forma" correcta. Sumado a eso, indicó que, ahora el experimentado delantero se ganó el rechazo de algunos seguidores del club estudiantil.

"A lo mejor su intención no fue ir en contra de la hinchada o administración si no de algunas personas en específico, que de las cuales se habla que tiene un problema. Si es que tiene un problema con alguien, no es la forma y pues la cag...", sentenció.

Raúl Ruidíaz y sus números en Atlético Grau esta temporada

En lo que viene siendo la temporada 2025, el atacante Raúl Ruidíaz se consolidó como titular en el equipo de Ángel Comizzo. Sus estadísticas dan cuenta que hasta la fecha lleva 16 partidos oficiales con los 'Albos'. Además de 7 goles y 2 asistencias.