La reacción de Raúl Ruidíaz tras derrota de Grau en medio de la polémica con Universitario

El Torneo Clausura 2025 continúa con la fecha 6 y Atlético Grau enfrentó a Comerciantes Unidos con presencia de Raúl Ruidíaz en el ataque. Para tristeza de los hinchas del elenco piurano, cayeron derrotados 2-1 en el Estadio Campeones del 36 y se complican en la tabla de esta segunda parte de temporada.

Al finalizar el encuentro, las cámaras de L1 MAX lograron captar el rostro de desazón de algunos jugadores de los ‘Albos’ como el de la ‘Pulga’, quien fue tendencia en las últimas horas por un polémico video que publicó en su cuenta de Instagram luego de goleada de Palmeiras sobre Universitario por Copa Libertadores.

Raúl Ruidíaz captó la atención tras la derrota de Atlético Grau ante Comerciantes Unidos

Atlético Grau fue sorprendido en casa cuando a los 35 minutos ya perdía 1-0 con un gol de Julian Marchioni. A los 67', Tomás Sandoval puso el empate, pero Matías Sen selló el triunfo a los 89, generando la molestia en los hinchas del elenco piurano y los propios futbolistas como Raúl Ruidíaz.

(Video: L1 MAX)

El delantero peruano no pudo ocultar su molestia por el resultado en la segunda jornada del Torneo Clausura, acumulando una nueva derrota. De acuerdo a las imágenes que captaron las cámaras, no podía ocultar su fastidio desde la banca de suplentes y mientras caminaba por el campo con sus compañeros tras el pitazo final del árbitro.

¿Cuál fue el polémico video de Raúl Ruidíaz?

En medio de la dura derrota de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores, Raúl Ruidíaz, una de las figuras más emblemáticas del elenco crema, sorprendió a muchos con una inesperada publicación vía redes sociales. Y es que a través de su cuenta de Instagram, compartió un polémico video.

Tal como pudo verse en sus recientes historias, el exdelantero de Seattle Sounders se mostró cantando un tema urbano en la que se menciona el número 4, misma cantidad de goles que recibió del conjunto brasileño. Asimismo, comenzó a reírse y hablar en portugués, lo que generó debate entre los cibernautas.