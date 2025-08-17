Fue eliminado por Universitario y ahora le da la mano a Alianza por Copa Sudamericana: "En su..."

Uno de los clubes que tendrá actuación internacional en la semana es Alianza Lima. El elenco blanquiazul buscará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante U Católica de Ecuador, por lo que ahora se confirmó sorpresivamente que un club que fue eliminado por Universitario le terminará dándole la mano a su clásico rival.

Se trata de Independiente del Valle, cuadro ecuatoriano que tuvo como contrincante a Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. En ambos choques que tuvieron en Lima y Ecuador, los cremas no pudieron vencer a IDV al registrar una derrota y un empate. Sin embargo, el 'Matagigantes' necesitaba de una derrota de los 'merengues' en la fecha final, pero su terminó igualando ante River Plate para dejarlos fuera de octavos de final.

Independiente del Valle fue rival de Universitario en fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: AFP.

IDV le da la mano a Alianza Lima

Según informó el periodista Gerson Cuba, todo esta gestionado para que Alianza Lima se haga presente en el predio de Independiente del Valle para que realice sus trabajos de entrenamiento de cara al choque ante U Católica de Ecuador. La relación entre ambos clubes es óptima, por lo que se consiguió la licencia para hacerse presente en estos míticos campos.

"En su estadía en Ecuador. Alianza Lima se hospedará en el Hilton y entrenará en el predio de Independiente del Valle", fue la información que brindó el periodista en mención.

Predio de Independiente del Valle.

De esta manera, la logística de Alianza Lima se va cumpliendo a la pie de la letra para que se consiga el gran objetivo de poner al cuadro blanquiazul entre los 8 mejores de esta edición 2025 de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U Católica de Ecuador?

Este partido de Copa Sudamericana entre Alianza Lima vs U Católica de Ecuador en Quito se disputa el miércoles 20 de agosto a partir de las 19:30 horas locales vía DSports y DGO.