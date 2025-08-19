Néstor Gorosito perdería a una de sus figuras para la vuelta ante U Católica: "Tiene una..."

Alianza Lima ya se encuentra en tierras ecuatorianas para ultimar detalles y enfrentarse a Universidad Católica este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro blanquiazul está enfocado en regresar al Perú con la clasificación a la próxima instancia. Sin embargo, un problema se ha presentando pues una de las figuras más importantes del equipo podría perderse el partido.

A un día del encuentro, en tienda aliancista se encendieron las alarmas pues Kevin Quevedo ha presentado una dolencia en el pie que persiste y le impidió entrenar con normalidad el último lunes, por lo que está en duda para jugar como titular, cosa que definirá el estratega argentino este martes tras el entrenamiento.

"La duda es si va Kevin Quevedo o Alan Cantero. ¿De qué depende? Quevedo tiene una molestia en el pie que se mantiene y es más, ayer no trabajó con normalidad. Hoy lo van a volver a probar y va a ver 'Pipo' (Gorosito) si finalmente va", informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en la reciente emisión de 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

Kevin Quevedo sería una sensible baja para Alianza Lima

De confirmarse su ausencia, el 'Pipo' Gorosito perdería a una de sus piezas claves en el once base del cuadro victoriano por su movilidad por ambas bandas cuando se lo requiere y su capacidad de encarar fácilmente a los rivales. Hasta ahora es uno de los elementos que mas ha jugado con 2117 minutos en 30 partidos, en los que anotó siete goles y dio cinco asistencias.

Kevin Quevedo sería una sensible baja para Alianza Lima ante U Católica en Ecuador. Foto: Difusión

¿Quién reemplazaría a Kevin Quevedo si se pierde la vuelta ante U Católica?

Si el futbolista de 28 años se termina perdiendo el compromiso frente a la 'Chatolei', el comando técnico ya tiene elegido al quien será su reemplazante. Se trata de Alan Cantero, quien fue la figura en la ida gracias a su doblete y se ubicaría en la posición de extremo por derecha.

"Es muy probable que arranque Alan Cantero y que a Kevin Quevedo lo tenga en el banco de suplentes, dependiendo el partido, y de paso también lo guarda para el clásico del domingo", agregó la mencionada comunicadora en el programa emitido por L1 MAX.

Alan Cantero será el elegido para reemplazar en el once titular a Kevin Quevedo si se llegara a perder el partido. Foto: Alianza Lima