Erick Noriega dejó potentes declaraciones tras debutar con Gremio: "Vamos a hacer..."

Gremio de Porto Alegre igualó 1-1 con Flamengo de visita por la fecha 22 del Brasileirao 2025, duelo que significó el estreno con camiseta 'Tricolor' de Erick Noriega en el mítico Estadio Maracaná. El 'Samurai' fue titular como defensor central y tuvo una destacada actuación. Tras la misma, impactó a los hinchas del cuadro brasileño con sus contundentes palabras.

El polifuncional jugador peruano fue destacado por la cuenta oficial del club después del pitido final y mostró su felicidad por poder debutar en el 'Maior do Sul'. Además, rescató el punto conseguido fuera de casa ante un complicado rival y aseguró que seguirá dando lo mejor de sí para hacer historia en la institución.

"¡Vamos Gremio! Feliz. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero se consiguió ganar un punto de visita. Ahora tengo que continuar trabajando y vamos a hacer historia", declaró en entrevista con el área de prensa de Gremio post empate con el 'Mengao' por el certamen doméstico.

Video: Gremio de Porto Alegre

Erick Noriega dejó una grata impresión en los hinchas de Gremio

El futbolista de 23 años recibió la confianza del DT Mano Menezes y jugó los 90 minutos del encuentro contra Flamengo, en los que aportó defensivamente con las siguientes estadísticas: 13 despejes (uno de ellos en la línea del arco), 5 tiros bloqueados, 2 tackleadas para recuperar el balón y 3 duelos ganados en el suelo.

Todo esto hizo que se convirtiera en el jugador más destacado del 'Tricolor Gaúcho', razón por la cual la prensa brasileña lo ha apodado el 'Beckenbauer latino' y causó una grata impresión en los aficionados de Gremio, quienes quedaron encantados por su desempeño y destacaron su incorporación.

"Jugador increíble, y su debut no fue contra el Sport ni contra el São José, fue contra el Flamengo y jugó de maravilla, por encima de la media y muy bien", "¡Qué jugador es Erick Noriega, anoten ese nombre, qué fichaje!" y "Marcaje firme, personalidad y una asistencia cinematográfica. ¡Qué gran llegada, Noriega! ¡Ojalá sigas manteniendo esta consistencia!" fueron algunos de los mensajes que dejaron los aficionados en la red social X.

Erick Noriega recibió una calificación de 8.3 puntos por parte del portal Sofascore tras su actuación con Gremio ante Flamengo. Foto: Gremio de Porto Alegre