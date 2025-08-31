Erick Noriega y la inesperada noticia con la selección peruana tras debut con Gremio en Brasileirao

Erick Noriega debutó oficialmente con Gremio ante Flamengo en la jornada 22 de la Serie A del Brasileirao y fue catalogado como uno de los mejores en el empate entre ambas escuadras. Sin embargo, se conoció una inesperada noticia sobre el exvolante de Alianza Lima que tiene relación con la selección peruana.

Erick Noriega se unirá a la selección peruana tras debut con Gremio

Según informó el periodista especializado en Alianza, José Varela, Noriega tomará un vuelo directo hacia Montevideo el 1 de septiembre para llegar a las 14:00 (hora de Perú) y unirse a la selección peruana dirigida por Óscar Ibáñez.

"Erick Noriega, tras su grandioso debut con Gremio, llegará a Montevideo mañana a las 2 de la tarde para unirse a la Selección Peruana que se enfrentará a Uruguay el 4 de septiembre por las Eliminatorias", afirmó el comunicador.

Erick Noriega se unirá a los trabajos de la selección peruana en Montevideo.

Cabe destacar que, tras su buen momento en medio de su debut oficial, podría ser considerado para iniciar y disputar los partidos contra Uruguay y Paraguay en la doble fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

Erick Noriega fue figura en el duelo entre Flamengo vs Gremio.

Erick Noriega en la selección peruana

Erick Noriega hizo su debut oficial vistiendo la camiseta de la selección peruana frente a Colombia el 6 de junio de 2025, cuando Perú empató 0 a 0 en condición de visita. Antes de eso, ya había jugado por la bicolor en un duelo amistoso contra Nicaragua el 23 de marzo de 2024.

Tras su buen momento en Gremio, ahora será un dolor de cabeza para Óscar Ibáñez, quien buscará utilizar a sus mejores elementos contra Uruguay y Paraguay para conseguir el puesto de repechaje.