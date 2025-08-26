DT de Spezia tomó drástica decisión sobre continuidad de Gianluca Lapadula: "Está..."

Gianluca Lapadula no la viene pasando bien en Spezia de la Serie B italiana, pues no fue convocado para el primer partido de su equipo en el torneo de ascenso que terminó en derrota 2-0 ante Carrarese. Eso generó que comience a especularse sobre su futuro en el club, por lo que el DT Luca D'Angelo salió al frente para dar a conocer la drástica decisión que tomó con el delantero peruano.

Tras la derrota en el debut de la Segunda División, el entrenador italiano fue consultado sobre el motivo de la ausencia de 'Lapagol' entre los convocados y aseguró que se encuentra bien, aunque no para disputar 90 minutos. Además, fue tajante al decidir colocarlo en el mercado de fichajes y por ello prefiere no convocarlo ni como suplente.

"Lapadula está bien, aunque no tenga los minutos necesarios para jugar los 90 minutos. Sin embargo, está en el mercado (de fichajes) y por eso prefiero no tenerlo en el banco de suplentes", declaró el estratega del cuadro 'Aquilotti' en conferencia de prensa postpartido frente a Carrarese.

Gianluca Lapadula quiere seguir en Spezia

A pesar que el 'Bambino' no tiene la continuidad deseada, está contemplando la posibilidad de continuar en Spezia. De acuerdo con información del portal "Citta Della Spezia", el atacante de 35 años sostuvo una reunión con la dirigencia del club y de esta forma acordar su continuidad hasta el 2027. Incluso, mencionaron que está dispuesto a hacer un sacrificio económico en busca de seguir luchando por un lugar en el once titular.

"Spezia cambia de planes y se prepara para recibir de nuevo al número 10. Hoy, al reanudarse los entrenamientos, se espera que Lapadula vuelva a entrenar con el grupo, a punto de ser convocado para el partido del sábado contra el Catanzaro. El contrato del número 10 vence a finales de junio y gana unos 800.000 euros netos al año con la camiseta blanca. Se está considerando un acuerdo por un año más, hasta 2027, con salario escalonado", informó el citado medio de comunicación.

Gianluca Lapadula está dispuesto a todo para continuar en Spezia. Foto: Citta della Spezia

Luca D'Angelo no tiene en sus planes a Gianluca Lapadula

Si Gianluca Lapadula tiene intenciones de seguir en Spezia, también es preciso señalar que el técnico de 54 años no lo tiene en sus planes y busca que la institución lo venda en el presente mercado de pases. En el mejor de los casos, solo lo tendría como una alternativa indefinida en el banco de suplentes.