Gianluca Lapadula complica su situación mientras se define su futuro en Spezia: "Centro de..."

Hace poco se informó que Gianluca Lapadula no atraviesa un buen momento en Spezia y por eso el club de la Serie B de Italia planea contratar a otro delantero; sin embargo, el atacante de la selección peruana quiere quedarse más tiempo en el equipo y se encuentra dispuesto a reducir su sueldo. Pese a ello, ahora hay novedades respecto a su futuro y pronto podría ser transferido a otro elenco.

El 'Bambino' desea continuar jugando en el campeonato italiano pese a ver una reducción salarial y eso se dio a conocer recientemente, por lo que incluso se espera sea convocado para el partido contra Catanzaro del fin de semana. No obstante, el periodista Renzo Galiano notificó mediante sus redes sociales que su permanencia ha generado una reunión entre los directivos de 'La Rocconeta'.

"Gianluca Lapadula, centro de debate en Spezia Calcio. No entra en los planes del cuerpo técnico; suplencia indefinida. Vías abiertas para establecer transferencia o sondeo", informó el mencionado comunicador, dejando claro que su entrenador y gente cercana no lo requieren más en el equipo. Esta noticia cae como baldazo frío para el delantero de 35 años que no fue convocado a la selección peruana por Óscar Ibáñez.

Gianluca Lapadula tampoco la pasa bien en la selección peruana.

De esta forma, el ex AC Milan deberá analizar su situación y ver si continúa o no con su carrera profesional en el Spezia que competirá este año por ascender a la Serie A de Italia. Dentro de su entorno se ha rumorado una inesperada salida al Pescara que también jugará la Segunda División este 2025/2026.

¿Gianluca Lapadula puede jugar en la Liga 1?

Sí, el ítalo-peruano puede jugar en la Liga 1 pero no esta temporada. Como sabemos, el mercado de fichajes en el fútbol peruano cerró la semana pasada y ningún futbolista, incluyendo compatriotas, puede ser incorporado a los diversos clubes que conforman el Torneo Clausura. En caso Gianluca Lapadula quiera hacer su estreno en el campeonato nacional deberá esperar hasta la próxima campaña que se abra el libro de pases.