Luto en el fútbol: jugador de la selección de Ecuador fue asesinado a los 31 años

El futbolista Jonathan González falleció a los 31 años de edad tras haber sido víctima de un ataque armado dentro de su propio domicilio. El jugador ecuatoriano actualmente se encontraba militando en la segunda división y es especialmente recordado por su paso por la selección de Ecuador.

PUEDES VER: DT de Burnley tomó radical decisión con Oliver Sonne para partido ante Nottingham Forest

Falleció Jonathan González futbolista de la selección de Ecuador

Jonathan “Speedy” González fue un habilidoso extremo víctima de un ataque armado en la ciudad de Esmeraldas. González inició su carrera profesional en Independiente del Valle en 2011 y fue parte del plantel que disputó la final de la Copa Libertadores 2016 ante Atlético Nacional.

En Ecuador también vistió las camisetas de Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, entre otros, y recientemente el club 22 de Julio, con el que competía en la Segunda División. Su trayectoria también lo llevó al fútbol internacional, donde defendió a Leones Negros, León y Dorados en México. Además, tuvo un breve paso por Olimpia de Paraguay en 2017, por lo que se pronunció en redes.

"Lamentamos el fallecimiento de Jonathan González, futbolista que defendió nuestra camiseta en el año 2017. En este momento de profundo dolor, acompañamos a los miembros de su familia y allegados. QEPD.", publicaron.

Olimpia lamentó el fallecimiento de Jonathan González.

Su gran velocidad y desequilibrio lo llevó a ser convocado por la selección absoluta de Ecuador para la Copa América 2015 y algunos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Tras confirmarse esta tragedia, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se sumó a las condolencias para la familia del futbolista. “Acompañamos con profundo pesar a su familia, a sus compañeros y a toda la familia del club 22 de Julio FC”, expresaron en un comunicado.