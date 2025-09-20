0
Universitario vs UTC HOY desde Trujillo
Perú vs Brasil EN VIVO HOY, semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17

¡Sorpresa! Alexander Callens volvió a entrenar con AEK Atenas tras sufrir un problema cardiaco

¿Regresará a las canchas? Alexander Callens alegró a todos sus seguidores al confirmarse que volvió a entrenar con AEK Atenas, aunque de manera diferenciada.

Mauricio Ubillus
Alexander Callens había dejado la actividad futbolística después que le detectaran un problema cardiaco.
Alexander Callens había dejado la actividad futbolística después que le detectaran un problema cardiaco. | Composición Líbero
Desde hace 10 meses, Alexander Callens está fuera del foco futbolístico debido a un grave problema de salud que se le detectó y le ha impedido jugar. Sin embargo, el futbolista peruano le ha dado una gran noticia a sus seguidores pues, para sorpresa de todos, ha vuelto a entrenar con AEK Atenas

DT de Burnley y la medida que tomó con Oliver Sonne para la fecha 5 de la Premier League

PUEDES VER: DT de Burnley tomó radical decisión con Oliver Sonne para partido ante Nottingham Forest

El zaguero central subió en su cuenta verificada de Instagram hace dos semanas una fotografía donde se lo ve realizando actividades físicas después de mucho tiempo tras recibir el visto bueno del área médica del club de la Primera División de Grecia. Esta imagen se ha vuelto viral en las últimas horas.

Alexander Callens

Alexander Callens está entrenando de manera diferenciada en el gimnasio del AEK Atenas. Foto: Instagram

Sin embargo, el jugador de 33 años por el momento solo está trabajando de manera diferenciada apartado del plantel de AEK en el gimnasio mientras los médicos de la institución continúan monitoreando su estado de salud.

Alexander Callens no juega por una alteración cardiaca

Es preciso señalar que en febrero pasado, Callens dejó un sorpresivo post donde reveló que a inicios del 2025 sufrió un proceso viral por la que le hicieron una serie de exámenes médicos y que en uno de ellos le detectaron una alteración cardiaca por la que permaneció hasta ahora sin disputar un partido oficial.

"Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones", fue el mensaje que publicó en sus redes sociales en su momento.

¿Alexander Callens regresará al fútbol profesional?

La vuelta a la actividad física es una gran noticia para Alexander Callens, pero esto no quiere decir que está confirmada la continuidad de su carrera futbolística. Líbero pudo conocer que el propio defensa ve muy difícil pisar nuevamente una cancha como jugador, situación por la que AEK Atenas está buscando la forma de que siga vinculado al club, pero como scouting para Sudamérica.

