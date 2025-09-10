Jugador de Argentina ironizó con la derrota ante Ecuador: "Ganaron la final del mundo"

Si bien Argentina y Ecuador ya habían conseguido su clasificación a la próxima Copa del Mundo con algunas fechas de anticipación, ninguno de los dos quería irse perdiendo de las Eliminatorias sudamericanas 2026. En ese sentido, la 'Tri' puso lo mejor que tuvo en el campo de juego e hizo respetar la casa ante un conjunto albiceleste que, al parecer, terminó con bronca.

Enner Valencia, el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, se encargó de marcar el único tanto del partido en el final del primer tiempo. Esta derrota de la vigente campeona del mundo provocó que el mediocampista Nicolás González ironizara con la victoria su rival.

"Hoy nos tocó perder, pero nos vamos con la frente en alto", empezó diciendo el flamante refuerzo del Atlético Madrid cuando declaraba ante la prensa en zona mixta tras finalizar el partido. Sin embargo, al mismo tiempo que termina la oración, jugadores ecuatorianos pasaron detrás suyo festejando el triunfo.

El volante de la selección argentina atinó a reírse, con algo de tensión, y soltó una picante frase que se ha vuelto viral y muy comentada en redes sociales. "Los muchachos acá están contentos, parece que ganaron la final del mundo", apuntó 'Nico' ante los periodistas deportivos.

Posteriormente, Nicolás González indicó que intentará estar siempre a la disposición de Lionel Scaloni y que anhela estar en la Copa del Mundo. “Nos vamos tranquilos, sabiendo que dejamos a la Argentina en lo más alto posible. Yo hago un trabajo, Leo lo sabe. Me sacrifico por el grupo, por el equipo, por esta selección. Si voy al Mundial lo voy a sentir como una revancha. Ahora me enfoco en mí, en el Atlético Madrid”, subrayó.

Vale destacar que Argentina quedó primera en la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas 2026 con 38 puntos, y justamente su más cercano perseguidor fue la selección de Ecuador, con nueve unidades menos. Por otra parte, antes del Mundial, la 'Albiceleste' jugará la denominada 'Finalissima' contra España en el mes de marzo.