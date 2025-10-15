Alianza Lima goleó 5-2 y clasificó a las semis del torneo tras quitarle el primer puesto a su rival
Alianza Lima acaba de aplastar a su rival de turno y con ello desplazó del primer lugar a un histórico club. Además, los íntimos accedieron a las semifinales del campeonato.
Alianza Lima es uno de los clubes peruanos que siempre busca destacar en todas las disciplinas deportivas en las que compite esta temporada. Bajo ese contexto, en sus Divisiones Menores, los blanquiazules acaban de lograr un valioso triunfo que les hizo acceder a las semifinales de un importante torneo.
Alianza Lima goleó y clasificó a semifinales del campeonato peruano
El último miércoles, la categoría Sub-16 del cuadro victoriano destrozó 5-2 a Cruz Azul de México por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Oro 2025 en la Adidas Cup Lima. De esta forma, los íntimos firmaron su pase a las 'semis' del torneo. Además, demostraron que sus canteras están en un buen momento.
Alianza Lima aplastó a Cruz Azul y clasificó a semifinales de la Adidas Cup 2025
En este encuentro, el conjunto grone comenzó cayendo en el marcador, pero luego consiguieron recuperarse gracias a los anotaciones de Mayer Martínez, Enrique Aranda, y el capitán del equipo, Geray Motta, quien se lució con un hat-trick.
(Video: Movistar Deportes)
Alianza Lima clasificó a semis de la Adidas Cup 2025 en el primer lugar
Cabe mencionar que, Alianza Lima accedió a la siguiente llave del certamen peruano al quedar en el primer puesto de la tabla del Grupo A. Los grones lograron desplazar de la cima a Millonarios de Colombia, elenco que no pudo ganar y apenas igualó 1-1 contra la Selección Regional FPF.
Ahora, el conjunto íntimo afrontará esta nueva llave de la Copa Oro 2025 en la Adidas Cup ante Sporting Cristal. En tanto, el 'Albiazul', que también clasificó a semifinales en el segundo se verá las caras con Rosario Central de Argentina.
Así quedó el Grupo A de la Adidas Cup 2025: tabla de posiciones
|Equipo
|PJ
|GF
|PTS
|1. Alianza Lima
|3
|9
|7
|2. Millonarios (Colombia)
|3
|4
|5
|3. Selección Regional - FPF
|3
|5
|4
|4. Cruz Azul (México)
|3
|3
|0
