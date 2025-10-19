Callejo dio fuerte respuesta a duras críticas tras lesionarse ante Universitario: "Me había..."

Facundo Callejo es, sin duda, el mejor jugador del campeonato nacional, siendo el máximo goleador del torneo y una de las piezas claves para que Cusco FC siga en la pelea por el título de la Liga 1. Sin embargo, en el duelo ante Universitario en el Estadio Monumental de Ate sufrió una lesión y fue blanco de críticas por perderse uno de los partidos más decisivos de la temporada.

Y es que, lamentablemente, Callejo terminó lesionándose en un momento clave de la temporada, cuando Cusco FC peleaba mano a mano con los cremas por el título del Torneo Clausura. Desde entonces, el cuadro cusqueño ha mostrado resultados irregulares. Por ello, algunos hinchas rivales lo acusaron de haberse ausentado a propósito y darle una “ayuda” a Universitario.

Facundo Callejo dio fuerte respuesta a las críticas por su lesión

Ante ello, durante una entrevista, el delantero argentino salió al frente para responder a sus detractores y lamentó profundamente estas acusaciones, señalando que nunca antes había vivido algo así en su carrera.

“Cuando me lesioné con Universitario salieron a decir que me había ido para atrás. La verdad que a mí nunca me pasó durante mi carrera. Aparte lo dicen con una libertad, como si nada, que ‘Callejo hizo el gol y se lesionó’. No escuché a nadie decir ‘paren un poco’”, expresó el futbolista en una entrevista con CBC Podcast.

Facundo Callejo se sintió en el duelo ante Universitario y tuvo que ser reemplazado. Captura: GOLPERÚ.

De igual manera, Facundo Callejo reveló que las críticas lo afectaron bastante, por lo que intentó forzar su regreso ante Comerciantes Unidos. En ese partido logró volver al gol, pero se resintió de su lesión y volvió a quedar al margen.

“Llegaron a dar nombres, una acusación es grave. ¿Ustedes escucharon que yo salí en algún lado a decir algo? En la interna duele. Tal vez por querer demostrar me apuré el otro día, pero me tocó hacer el gol y otra vez me lesioné, y otra vez volvieron a lo mismo. Pero nadie ve que Callejo quiere estar siempre. Obviamente que lo que dicen me molesta”, añadió.

Facundo Callejo es el mejor jugador de Cusco FC en la temporada.

Estadísticas de Facundo Callejo

En esta temporada, Facundo Callejo ha demostrado ser uno de los jugadores más valiosos del torneo local, destacando especialmente por su eficacia goleadora. El atacante ha disputado 29 partidos con la camiseta de los 'Dorados', en los que anotó 22 goles y brindó 4 asistencias, consolidándose como el futbolista más influyente de toda la Liga 1.