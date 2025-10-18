0
Cienciano vs Cusco FC HOY EN VIVO por L1 MAX
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¡Confirmado! Se reveló si partido Cristal vs Universitario se jugará con doble hinchada

Se acabaron con las especulaciones y se dio a conocer si el partido entre Sporting Cristal y Universitario se disputará con hinchas de ambos equipos.

Mauricio Ubillus
Se confirmó si el partido entre Sporting Cristal y Universitario se jugará con una o ambas hinchadas.
Se confirmó si el partido entre Sporting Cristal y Universitario se jugará con una o ambas hinchadas. | Difusión
¡Decisión final! Falta cada vez menos para que Sporting Cristal vs. Universitario se vean las caras en un partido de alto calibre, pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Nacional será el escenario donde celestes y cremas buscarán quedarse con los tres puntos, por lo que se definió si el cotejo se disputará con una o dos hinchadas.

Universitario y lo que necesita para ser tricampeón en la mirada de Sporting Cristal.

PUEDES VER: ¡Atención! El partido que definirá si Universitario será tricampeón ante Sporting Cristal

En los últimos días estuvo sonando con fuerza la posibilidad que el compromiso cuente con la presencia de los aficionados de ambos equipos. Sin embargo, el periodista Jean Martín Dueñas de RPP dio a conocer este sábado que al clásico en el 'Coloso de José Díaz' solo podrán asistir los aficionados bajopontinos.

"El partido entre Sporting Cristal y Universitario (jueves 23) se jugará solo con hinchada local", reveló el citado comunicador mediante una publicación en sus cuenta de la red social X (anteriormente llamado Twitter), quedando así descartada la opción que la fanaticada de la 'U' también pueda ir a alentar a su equipo.

Sporting Cristal vs Universitario, Liga 1

Hinchas de Universitario no podrán asistir al partido ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025. Foto: Universitario de Deportes

Sporting Cristal buscó que los hinchas de Universitario también puedan ir

Esta medida, la cual fue tomada por las autoridades competentes, se da solo poco tiempo después que desde el club de La Florida, a través del Director General de Fútbol, Julio César Uribe, manifestaran su intención de que la contienda con el elenco merengue se pueda realizar con los hinchas de ambas instituciones.

"Que vayan a alentar a sus diferentes equipos pero con respeto, con orden, sin confrontación. El mensaje tiene que empezar a ser otro, respeto, respeto y más respeto para que cada hinchada esté presente apoyando a su equipo, pero la confrontación a nada bueno nos lleva", declaró en reciente entrevista con RPP.

Universitario puede ser tricampeón de la Liga 1 sin sus aficionados

Con este panorama, es preciso señalar que existe la posibilidad que Universitario pueda asegurar el título del Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato ante Sporting Cristal sin la presencia de sus hinchas. Para que esto suceda, solo deben esperar que Cienciano le gane a Cusco FC y hacer lo propio con Ayacucho FC.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

