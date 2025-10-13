¿Adiós a la temporada? Facundo Callejo se confiesa tras nueva lesión en Cusco FC: "Bronca..."

Cusco FC celebraba la vuelta de Facundo Callejo tras superar la lesión sufrida ante Universitario. El equipo perdía 1-0 ante Comerciantes Unidos, por lo que Miguel Rondelli hizo ingresar al delantero para la segunda parte. Tan solo cinco minutos pasaron para que anote el gol del empate, pero para lamento suyo sufrió una nuevo lesión que forzó su sustitución inmediata.

Luego del empate consumado en Cusco, Facundo Callejo se dirigió a los medios de prensa para expresar su sentir ante esta lesión. Dado que el jugador se retiró del campo entre lágrimas, existía mucha preocupación en la afición, por lo que el delantero contó al detalle el malestar que vivió ante Comerciantes Unidos.

"Trabajé martes y miércoles. Me metí con el grupo y estuve bien. Y ahora en un movimiento que hice no sentí lo mismo que con Universitario, pero sí se cargaba. En la última que salto ahí si lo sentí raro. Vamos a ver otros estudios. Por los síntomas dicen que puede ser que se esté rompiendo la fibrosis", declaró para Entre Bolas.

(VIDEO: Entre Bolas)

Facundo Callejo pasará exámenes con Cusco FC

Luego de este partido, se citará a Facundo Callejo con el cuerpo médico de Cusco FC. El delantero confesó que está a la espera de lo que puedan decir los profesionales de la salud, anhelando que no sea nada grave para estar presente en la recta final de la temporada.

"Me molestaba y tenía bronca porque había trabajado toda la semana bien. Hicimos todo lo que teníamos que hacer… en un movimiento tonto, donde ni siquiera estaba acelerando se comenzó a fatigar. Me molestó que me pasó en el partido y no en la semana. Es parte de lo que pueda pasar", agregó.

¿Cuándo termina el contrato de Facundo Callejo con Cusco FC?

Facundo Callejo iba a terminar contrato con Cusco FC a fines del 2025, pero el cuadro 'negro y dorado' le ofreció una renovación que el delantero aceptó. Ahora, será futbolista cusqueño hasta la temporada 2027, con la esperanza de consolidarse en el primer equipo y tener mayores oportunidades en su carrera profesional.