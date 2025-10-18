Juan Manuel Tévez le dejó tajante mensaje a la 'U' en la lucha por el Clausura: "Le vamos a..."

Cusco FC sigue firme en la pelea por ser campeón del Torneo Clausura 2025 tras superar 2-1 en un complicado partido a Cienciano en condición de visita por la fecha 15 del certamen. Este buen resultado hace que el cuadro dorado se afiance en el segundo lugar y se acerque un poco más a Universitario. Justamente, una de las figuras del equipo sorprendió al mandarle un mensaje a los cremas sobre la lucha que tienen ambos por el título.

La figura de la cancha en la victoria de los 'Guerreros' fue Juan Manuel Tévez, quien convirtió los dos tantos del encuentro. Tras el pitido final, el atacante argentino dio sus impresiones del encuentro y no dudó en advertir a la 'U' que hasta cuando tengan chances matemáticas de luchar por el Clausura, van a dar todo hasta el final porque el equipo sueña con eso.

"Nosotros, mientras las matemáticas den, le vamos a dar hasta el final. La verdad es que este es un grupo que sueña mucho con eso y también con la tabla acumulada. Así que felicito a mis compañeros porque el esfuerzo de hoy fue terrible. Estaban cansados a lo último, pero gracias a Dios pudimos ganar", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Juan Manuel Tévez le dio los tres puntos a Cusco FC con su doblete

Sin lugar a duda, el elemento más destacado del elenco imperial fue el experimentado delantero de 38 años, quien apareció en dos momentos clave para darle los tres puntos a su equipo al anotar un doblete. El primero fue a los 36' con un disparo casi resbalándose en el área; mientras que el segundo lo hizo a los 42' con una gran definición ante la salida del arquero rival.

Video: L1 MAX

¿A cuántos puntos está Cusco FC de Universitario?

Con esta victoria, Cusco FC se ratifica como único escolta del conjunto merengue en la tabla de posiciones con 26 puntos, poniéndose momentáneamente solo a cuatro de distancia por debajo de Universitario, que aún le falta jugar su compromiso de la fecha 15 ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

Cusco FC le impidió gritar campeón del Torneo Clausura a Universitario ante Cristal

Este triunfo ha sido de vital importancia para el conjunto dirigido por Miguel Rondelli, ya que de esta forma ha impedido que el principal candidato al segundo certamen del año, Universitario, pueda hacerse con el torneo corto y ser tricampeón nacional en el duelo que sostendrán el próximo jueves ante Sporting Cristal.