José Rivera no ocultó su felicidad por darle el triunfo agónico a Universitario: "Logramos..."
Universitario venció sobre la hora a Ayacucho FC con golazo de José Rivera, quien no dudó en expresar su emoción por darle los tres puntos a los cremas.
Universitario de Deportes estuvo muy cerca de perder dos puntos importantes en su lucha por el tricampeonato, pero venció de forma agónica 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio Nacional por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El héroe del cuadro crema fue José Rivera, quien con un golazo de palomita le dio el triunfo a los dirigidos por Jorge Fosatti, para alegría de sus hinchas.
Tras el pitido final, el 'Tunche' no pudo ocultar su emoción por haberle dado la victoria al cuadro crema para seguir con la ilusión intacta de ganar el segundo certamen del año. Además, agradeció a los aficionados por alentarlos y aseguró que vienen luchando en cada partido, pero que van paso a paso.
"Feliz por que logramos ganar contra un equipo difícil de superar. Gracias a Dios logramos ganar y nos mantenemos arriba, firmes que eso es lo más importante. Estaba tranquilo porque sabía que iba a pasar algo bonito hoy. Venimos luchando siempre en cada partido, paso a paso. Gracias también a mi familia y a toda la hinchada", declaró en entrevista con GOLPERU.
José Rivera está preparado para anotar
Cuando todo hacía indicar que a 'U' iba a quedarse con un amargo empate ante el elenco ayacuchano, el delantero de 28 años apareció a los 93 minutos en el área tras un centro preciso de José Carabalí por banda izquierda para con un cabezazo hacer estallar de júbilo a las cuatro tribunas del 'Coloso de José Díaz'. Sobre su tanto, Rivera señaló que siempre trabaja para estos momentos y espera que pueda volver a repetir estos momentos.
Video: GOLPERU
"Estamos para eso, aportar al equipo. Si bien es cierto que estoy afuera, pero siempre estoy esperando mi momento. Trabajo para esto y como quisiera que se repita siempre, pero la vida y el fútbol es así, así que vamos para adelante", mencionó el revulsivo merengue sobre su agónica anotación.
