- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
José Rivera anotó un golazo agónico para Universitario que lo acerca al tricampeonato
José Rivera se convirtió en el héroe del partido al anotar el gol agónico ante Ayacucho FC, desatando la euforia de todo el Estadio Nacional. Universitario de Deportes ganó 2-1 por el Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario de Deportes sigue soñando con el tricampeonato gracias a la victoria agónica sobre Ayacucho FC por 2-1 en el Estadio Nacional de Lima. El partido, que parecía terminar en empate, culminó de manera emocionante con el golazo de José Rivera, quien se convirtió en el héroe de los últimos minutos del encuentro en el Torneo Clausura.
José Rivera anotó un golazo agónico para Universitario y ganó 2 a 1 a Ayacucho FC
En el minuto 46 del segundo tiempo, José Rivera anotó un golazo de cabeza tras un excelente centro de José Carabalí. El delantero se lanzó de palomita para cabecear y enviar el balón a las redes del Ayacucho FC.
Video: GOLPERÚ
Ayacucho FC, que demostró un buen rendimiento en el campo, no logró llevarse el empate a casa, pero mostró un gran juego a pesar de jugar con un jugador más.
Sin embargo, la constancia y la garra de Universitario de Deportes se mantuvieron hasta el final del partido, lo que les permitió dar un paso más hacia el tricampeonato de la Liga 1 gracias al ingreso de José 'Tunche' Rivera.
Al finalizar el partido, los jugadores del equipo merengue celebraron y se abrazaron debido a la dificultad para vencer a un gran equipo como el conjunto ayacuchano.
La hinchada presente en el Estadio Nacional de Lima celebró junto a Universitario por la victoria que los acerca a su tercer título consecutivo en el fútbol peruano.
Universitario es líder absoluto del Torneo Clausura y de la tabla acumulada
Universitario de Deportes se mantiene como líder máximo de la tabla acumulada de la Liga 1 con 72 puntos y está a 11 puntos de su máximo perseguidor, que es Alianza Lima.
Mientras que por el Torneo Clausura tienen 33 puntos en 13 partidos jugados, llevándole al segundo lugar, Cusco FC, 7 puntos de ventaja, por lo que el cuadro crema puede coronarse campeón el fin de semana ante ADT en Tarma.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50