José Rivera anotó un golazo agónico para Universitario que lo acerca al tricampeonato

Universitario de Deportes sigue soñando con el tricampeonato gracias a la victoria agónica sobre Ayacucho FC por 2-1 en el Estadio Nacional de Lima. El partido, que parecía terminar en empate, culminó de manera emocionante con el golazo de José Rivera, quien se convirtió en el héroe de los últimos minutos del encuentro en el Torneo Clausura.

José Rivera anotó un golazo agónico para Universitario y ganó 2 a 1 a Ayacucho FC

En el minuto 46 del segundo tiempo, José Rivera anotó un golazo de cabeza tras un excelente centro de José Carabalí. El delantero se lanzó de palomita para cabecear y enviar el balón a las redes del Ayacucho FC.

Video: GOLPERÚ

Ayacucho FC, que demostró un buen rendimiento en el campo, no logró llevarse el empate a casa, pero mostró un gran juego a pesar de jugar con un jugador más.

Sin embargo, la constancia y la garra de Universitario de Deportes se mantuvieron hasta el final del partido, lo que les permitió dar un paso más hacia el tricampeonato de la Liga 1 gracias al ingreso de José 'Tunche' Rivera.

Al finalizar el partido, los jugadores del equipo merengue celebraron y se abrazaron debido a la dificultad para vencer a un gran equipo como el conjunto ayacuchano.

La hinchada presente en el Estadio Nacional de Lima celebró junto a Universitario por la victoria que los acerca a su tercer título consecutivo en el fútbol peruano.

Universitario es líder absoluto del Torneo Clausura y de la tabla acumulada

Universitario de Deportes se mantiene como líder máximo de la tabla acumulada de la Liga 1 con 72 puntos y está a 11 puntos de su máximo perseguidor, que es Alianza Lima.

Mientras que por el Torneo Clausura tienen 33 puntos en 13 partidos jugados, llevándole al segundo lugar, Cusco FC, 7 puntos de ventaja, por lo que el cuadro crema puede coronarse campeón el fin de semana ante ADT en Tarma.