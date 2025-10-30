Revelan el fuerte motivo por el que Guillermo Enrique no juega en Alianza: "No está lesionado"

Guillermo Enrique fue uno de los grandes fichajes que realizó Alianza Lima para esta temporada y logró tener una gran regularidad, gracias a su notable desempeño. No obstante, en las últimas semanas, sorprendentemente dejó de figurar en las convocatorias de Néstor Gorosito, una situación que ha avivado los rumores sobre su salida del equipo.

En las últimas semanas se especuló que la ausencia del lateral argentino Guillermo Enrique se debía a una lesión que lo mantenía fuera de las convocatorias. Sin embargo, en la reciente edición del programa 'Hablemos de MAX', la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez aseguró que el jugador se encuentra en perfectas condiciones físicas, lo que generó dudas entre los hinchas blanquiazules.

¿Por qué Guillermo Enrique no juega con Alianza Lima?

La ausencia del lateral derecho argentino con Alianza Lima ha llamado la atención, ya que es uno de los extranjeros del plantel y, en teoría, debería tener una participación constante y regular en la temporada.

No obstante, la comunicadora explicó que su no inclusión responde netamente a una decisión técnica de Néstor Gorosito, quien considera que Josué Estrada atraviesa un mejor momento futbolístico y de forma.

Video: L1 MAX

"Guillermo Enrique no está lesionado; el que no sea considerado desde el arranque es una decisión de 'Pipo' (Néstor Gorosito). Termina contrato este año, pero el que no juegue no es porque esté lesionado o sentido, sino que 'Pipo' decidió que Josué Estrada arranque ya que él considera que está mejor que Enrique. La gente pregunta qué pasó, porque de titular ahora ya no es considerado desde el arranque. Entonces, para 'Pipo' hoy Estrada, entiendo que está mejor", expresó la periodista.

Guillermo Enrique lejos de renovar con Alianza Lima

Asimismo, la periodista comentó sobre la situación contractual de Guillermo Enrique y sus posibilidades de continuar en el club. Según indicó, por el momento, no existe intención por parte de la dirigencia de Alianza Lima de renovar su vínculo. De esta forma, el lateral de 25 años deberá retornar a Gimnasia y Esgrima La Plata al finalizar la temporada.

“Guillermo Enrique se quiere quedar en Alianza, quiere continuar en Alianza. Está muy cómodo en la ciudad, está muy cómodo con el club también, lo han tratado super bien, pero ya no depende de él, depende de Alianza. Por ahora, no hay ninguna intención de Alianza por retenerlo. De repente, cuando pasen los partidos o el torneo, por ahí se puede hablar de algo”, acotó.

Guillermo Enrique y sus números con Alianza Lima

En la presente temporada, Guillermo Enrique ha disputado 33 partidos con la camiseta de Alianza Lima, registrando un promedio de 80 minutos por encuentro. Durante ese tiempo, el lateral argentino anotó un gol y brindó una asistencia. Si bien sus números no son sobresalientes, su desempeño en el campo ha sido destacado, especialmente en la Copa Sudamericana, donde mostró solidez defensiva y proyección constante por la banda derecha.