Gabriel Suazo, capitán de Chile, dio fuerte mensaje tras vencer a Perú 2-1: "Rival..."

Perú perdió 2-1 ante Chile en un partido amistoso internacional por la fecha FIFA. El 'Clásico del Pacífico' disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago fue para la ‘Roja’, generando diversas reacciones en los hinchas. Tras el compromiso, Gabriel Suazo se pronunció ante los medios de comunicación.

El capitán del combinado chileno analizó lo que fue el encuentro en casa donde, al igual que la Blanquirroja, contó con la presencia de nuevos jugadores con quienes se trabaja enfocados en el próximo proceso clasificatorio al Mundial. Un resultado que les ayuda a recuperarse anímicamente.

¿Qué dijo Gabriel Suazo, capitán de Chile, tras partido ante Perú?

“Siempre es lindo ganar y eso también ayuda a la confianza por más que sea un amistoso, por lo mostrado en cuanto al juego, en cuanto a la confianza, en cuanto al querer jugar, al querer demostrar que tenemos que someter al rival en la cancha que sea, así que muy feliz por eso, por los muchachos que vienen dando sus primeros pasos por la selección”, dijo.

(Video: ESPN Chile)

En esa línea, Gabriel Suazo resaltó el trabajo de sus compañeros que permitió conseguir la victoria ante un duro rival encabezado por el técnico interino, Manuel Barreto.

“Creo que se lo merecen y lo están demostrando que pueden competir, así que a seguir adelante. ya lo dijimos la pasada fecha FIFA que comenzamos nuestro ciclo para pensar en la siguiente Copa América y Mundial”, agregó.

Próximo partido de la selección peruana en 2025

Tras la derrota ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, la selección peruana volverá a enfrentar a la 'Roja' en partido amistoso y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.