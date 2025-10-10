0
Ecuador vs. Estados Unidos EN DIRECTO, transmisión del amistoso
Perú perdió 2-1 contra Chile

Araujo dio rotundo calificativo al rendimiento de la renovada selección peruana ante Chile: "Lo hicimos..."

Miguel Araujo, capitán de la selección peruana, se pronunció con firmeza sobre el desempeño del renovado equipo dirigido por Manuel Barreto ante Chile en Santiago.

Luis Blancas
Miguel Araujo dio fuerte calificativo al rendimiento de la renovada selección peruana ante Chile
Miguel Araujo dio fuerte calificativo al rendimiento de la renovada selección peruana ante Chile | Composición: Líbero
La selección peruana ha iniciado el proceso de renovación generacional bajo la dirección de Manuel Barreto y se enfrentó al equipo chileno, sufriendo una derrota por 2-1. En este contexto, Miguel Araujo, en calidad de capitán y jugador más experimentado, ofreció declaraciones acerca del partido y el desempeño de sus nuevos compañeros en el equipo renovado.

Gustavo Álvarez habló sobre su continuidad en U. de Chile tras ser vinculado a la selección peruana

PUEDES VER: Gustavo Álvarez dio firme comentario tras ser vinculado a la selección peruana: "A fin de año"

Miguel Araujo dio firme calificativo al desempeño de la nueva selección peruana ante Chile

Araujo fue consultado sobre el rendimiento de la renovada selección peruana ante Chile en Santiago, tras sufrir una complicada derrota en los últimos minutos del encuentro.

miguel araujo

Miguel Araujo destaco el desempeño de la renovada selección peruana ante Chile.

"Nos vamos con sensaciones de algo injusto. Pero esto es fútbol, hay que corregir mucho. Por momentos supimos manejar la pelota con este equipo nuevo, creo que lo hicimos bien", afirmó.

El comentario de Miguel Araujo destaca el buen desempeño de sus compañeros de equipo, lo que sugiere que considera injusto el resultado. Sin embargo, también reconoce que están en una etapa inicial y que es necesario corregir ciertos errores.

Por otro lado, el defensor peruano reafirmó su compromiso de ser el jugador con más experiencia en la actual selección peruana y asumió con responsabilidad el camino de guiar a las nuevas generaciones.

"Tengo procesos atrás que me han enseñado mucho: el Mundial, la Copa América, el repechaje. Ahora toca encaminar a los jóvenes, tener la responsabilidad y hacerlo con mucha humildad", culminó.

