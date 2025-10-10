La selección peruana ha iniciado el proceso de renovación generacional bajo la dirección de Manuel Barreto y se enfrentó al equipo chileno, sufriendo una derrota por 2-1. En este contexto, Miguel Araujo, en calidad de capitán y jugador más experimentado, ofreció declaraciones acerca del partido y el desempeño de sus nuevos compañeros en el equipo renovado.

Miguel Araujo dio firme calificativo al desempeño de la nueva selección peruana ante Chile

Araujo fue consultado sobre el rendimiento de la renovada selección peruana ante Chile en Santiago, tras sufrir una complicada derrota en los últimos minutos del encuentro.

Miguel Araujo destaco el desempeño de la renovada selección peruana ante Chile.

"Nos vamos con sensaciones de algo injusto. Pero esto es fútbol, hay que corregir mucho. Por momentos supimos manejar la pelota con este equipo nuevo, creo que lo hicimos bien", afirmó.

El comentario de Miguel Araujo destaca el buen desempeño de sus compañeros de equipo, lo que sugiere que considera injusto el resultado. Sin embargo, también reconoce que están en una etapa inicial y que es necesario corregir ciertos errores.

Por otro lado, el defensor peruano reafirmó su compromiso de ser el jugador con más experiencia en la actual selección peruana y asumió con responsabilidad el camino de guiar a las nuevas generaciones.

"Tengo procesos atrás que me han enseñado mucho: el Mundial, la Copa América, el repechaje. Ahora toca encaminar a los jóvenes, tener la responsabilidad y hacerlo con mucha humildad", culminó.