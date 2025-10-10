La selección peruana se encuentra en la búsqueda del nuevo técnico en reemplazo de Óscar Ibáñez. En medio de la vinculación con el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, periodistas chilenos le consultaron al argentino sobre su continuidad en el fútbol sureño, dejando un curioso comentario.

Gustavo Álvarez habló sobre su continuidad en U. de Chile tras ser vinculado a la selección peruana

Alvárez, al ser consultado sobre su continuidad en la Universidad de Chile, respondió de forma dudosa al no asegurar su permanencia para la próxima temporada.

Gustavo Álvarez no confirmó su continuidad en U. de Chile.

"Todos los años he dicho lo mismo en todos los clubes en los que he estado cuando se acerca esta fecha: que al llegar el fin de año, y al ver las cosas en perspectiva en lugar de en el momento, uno está más lúcido para tomar buenas decisiones, tanto para la carrera personal como para el club en el que se encuentra", afirmó inicialmente.

El comentario de Gustavo Álvarez hace referencia a que evalúa su continuidad al final del año, buscando siempre lo mejor para su carrera profesional y para el club que representa.

"Entonces, llegado el fin de año, veremos cuál será el futuro. Mientras tanto, uno está centrado en el día a día y no es momento de tomar decisiones, pero sí de estimar y evaluarlas en esa fecha", continuó.

El DT argentino dejó en claro que ahora, casi al terminar la temporada y en medio de las semifinales de la Copa Sudamericana, no es el momento de hablar sobre una posible salida.

Asimismo, dejó en claro que no asegura ni confirma su permanencia, abriendo la posibilidad de una llegada a la selección peruana, que busca un técnico para que tome las riendas de la selección en el Mundial 2030 y la Copa América.