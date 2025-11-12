¡Duro golpe! Selección peruana sumó su primera sensible baja para el amistoso ante Rusia

La selección peruana enfrentará HOY a Rusia en un amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, el equipo dirigido por Manuel Barreto no llega en las mejores condiciones, ya que solo pudo realizar una sesión de entrenamiento. A esa dificultad se suma ahora una sensible baja en el once titular, lo que complica aún más el panorama de la 'Bicolor'.

La exigencia de este partido será alta, pues el combinado nacional no atraviesa su mejor momento y está necesitado de un triunfo que pueda levantarle la moral. Además, de que llegan con el desgaste del largo viaje al territorio ruso. Por ello, se esperaba la presencia de todas las figuras.

¿Quién será baja para el amistosos entre Perú vs Rusia?

Lamentablemente, la ‘Bicolor’ no contará con plantel completo. Según informó el portal 'Momento Deportivo', el equipo nacional realizó su único entrenamiento sin la presencia un jugador: Erick Noriega, quien no logró arribar a tiempo desde Brasil y se perdió la práctica.

Por este motivo, se estima que el defensor no será considerado en la lista final para enfrentar a Rusia. Sin embargo, esto no implica que quede descartado por completo, ya que el comando técnico planea tenerlo disponible para el siguiente amistoso ante Chile.

Erick Noriega no participó de los entrenamientos y no jugará ante Ruisa. Foto: Selección Peruana

"Erick Noriega recién se sumó al grupo de convocados hace pocas horas y no pudo entrenar con la selección peruana. El domingo jugó 90' con Grêmio y también llega con mucho desgaste por el viaje. No jugaría ante Rusia y sería guardado para enfrentar a Chile", mencionaron en su cuenta de 'X'.

La demora en la llegada de Noriega se debe a que fue titular con Gremio en el duelo ante Fortaleza por el Brasileirao, disputado el domingo. Tras el compromiso, emprendió viaje hacia Rusia, pero no alcanzó a integrarse a tiempo con el resto del plantel.

En este sentido, la baja del 'Samurai' será una gran complicación para el esquema del DT Manuel Barreto, pues se tenía pensado que sea el titular como pivote en el mediocampo.

¿Cuánto vale Erick Noriega?

El buen rendimiento de peruano ha tenido un impacto directo en su cotización. De acuerdo con Transfermarkt, Noriega alcanza actualmente un valor de 2 millones de euros, cifra que refleja su crecimiento sostenido y lo posiciona como uno de los jugadores peruanos con mayor proyección en el extranjero.