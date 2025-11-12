¡Como si fuera el Mundial! El espectacular recibimiento a las selecciones de Perú y Rusia

Ya se vive toda la magia del enfrentamiento entre Perú vs Rusia por un amistosos internacional por la fecha FIFA. La selección peruana inicia su gira por territorio ruso y, en su salida a la cancha, fue testigo de un impresionante recibimiento en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo.

La pasión por la 'Bicolor' se hizo sentir en territorio ruso, donde se vivió una verdadera fiesta durante la salida de los equipos al campo. Como si se tratara de una Copa del Mundo, la organización del amistoso sorprendió al público con un staff encargado de agitar las banderas de ambas selecciones, replicando el estilo de los grandes torneos como el Mundial o la Champions League, con un despliegue visual digno de una cita internacional.

Video: América TV

La postal fue impresionante en el Gazprom Arena, que además luce un gran marco de hinchas que se apersonaron al estadio para vivir este cotejo intencional. Lo más emotivo fue ver en las tribunas a hinchas peruanos que viajaron hasta San Petersburgo para alentar a la selección nacional en este trascendental encuentro.

De igual manera, en el ingreso desde el túnel de vestuarios, los jugadores fueron recibidos con efectos de humo con los colores de sus respectivas camisetas, generando un ambiente espectacular.

Perú regresó a Rusia luego de 7 años

La emoción por volver a ver a la selección peruana en Rusia es grande, pues han pasado 7 años desde la última vez que la camiseta nacional se lució en dichas tierras. La última vez fue en el recordado Mundial 2018, que marcó el retorno de la 'Bicolor' en una cita mundialista luego de 36 años.

Perú vs Rusia: inician los amistosos de noviembre

El enfrentamiento entre Perú vs Rusia marcará el inicio de ambas selecciones en sus amistosos internacionales de noviembre. La 'Bicolor' luego tendrá que enfrentar a Chile el martes 18 de noviembre en Sochi. Mientras que la selección de Rusia también se medirá ante la 'Roja', pero este sábado 15.

Fabio Gruber no inició acciones en el Perú vs Rusia

Pese a la gran expectativa por ver a Fabio Gruber en el terreno de juego como titular, el DT Manuel Barreto decidió que el defensa inicie el partido desde el banquillo. Una medida que no ha gustado en los hinchas peruanos, pues el 'eurocausa' es sin duda el extranjero con mejor presente de la selección peruana.