Jugó en México y Universitario analiza su fichaje para la temporada 2026: "En lo económico..."

Universitario de Deportes tendrá la meta de reforzarse de la mejor manera para luchar por el tetracampeonato nacional en el 2026. Bajo ese contexto, hay un futbolista que durante los últimos días ha sido relacionado a tienda merengue y si se da la chance de llegar a Ate puede ser un refuerzo de jerarquía para el cuadro de Jorge Fossati.

Jugó en México y puede firmar por Universitario el 2026

Pedro Gallese está en condición de agente libre después de su salida de Orlando City de los Estados Unidos. En tal sentido, durante el programa de YouTube 'Nada que no Sepa', el periodista Gustavo Peralta hizo énfasis en el presente del golero de 35 años y subrayó que de momento no hay ningún tipo de conversación con los cremas.

Sin embargo, hay una posibilidad que puede acercar al 'Pulpo', al actual elenco tricampeón, y es que, según la información del comunicador, solo si el portero está al "alcance económico" del club, entonces se puede considerar su incorporación para la próxima temporada.

Pedro Gallese destacó en su paso por Tiburones Rojos de México

"No hay una negociación como tal con Gallese, si encaja en lo económico en la 'U' si lo van a analizar pero lo económico es muy alto. Gallese no cierra las puertas", manifestó.

(Video: YouTube - Nada que no Sepa)

Pedro Gallese y su etapa en Tiburones Rojos de México

Pedro Gallese llegó a Tiburones Rojos de México en el 2016 tras su paso por Juan Aurich. Su etapa en el conjunto azteca duró por más de 3 temporadas, de las cuales tuvo altos y bajos. De acuerdo a los números, el 'Pulpo' disputó un total de 53 encuentros oficiales por la Liga MX y la Copa MX.

Por su parte, de cara al 2019, 'The Sharks' deciden declarar como transferible al experimentado golero, razón por la cual, Gallese firma por Alianza Lima donde afrontó la Liga 1 y Copa Conmebol Libertadores.