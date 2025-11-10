¿Se va? Filtran inédita noticia que recibió Jairo Concha sobre su futuro en la U: "El peruano..."

Jairo Concha es una de las figuras más importantes en el actual plantel de Universitario de Deportes. El '17' ha venido mostrando un nivel excepcional a lo largo de la temporada 2025, razón por la cual, logró ser convocado a la selección peruana absoluta.

La noticia que recibió Jairo Concha sobre su futuro en Universitario

Ahora, el mediocampista nacional recibió una sorpresiva noticia respecto a su futuro profesional, ya que según reveló el prestigioso portal internacional Transfermarkt, 'Jairoco' acaba de mejorar su valor en el mercado tras su buen momento con los cremas.

"Valores de mercado Liga 1 de Perú: Jairo Concha escala como el peruano más valioso", precisaron en un reciente artículo. De esta manera, el volante ofensivo dejó de cotizarse en 1.30 millones de euros, cifra que alcanzó en septiembre de este año y obtuvo un millonario precio. ¿Cuánto vale actualmente?

Transfermarkt señala que Jairo Concha es el jugador peruano mejor valorizado este 2025

¿En cuánto se cotiza Jairo Concha?

De acuerdo a Transfermarkt, Jairo Concha ostenta un coste de 1.60 millones de euros. Esta cifra récord ha sido posible gracias al auspicioso presente que vive el futbolista de 26 años, quien no solo ha destacado a nivel local con Universitario, sino también en el ámbito internacional con la Copa Libertadores 2026, en la que incluso se lució con un golazo frente a River Plate de Argentina en el Estadio Más Monumental por la fase de grupos del certamen Conmebol.

Valor en el mercado de Jairo Concha según Transfermarkt

Un dato no menor es que el peruano ha ido mejorando superlativamente su valor en el mercado tras su arribo a tienda crema en el 2024. De hecho, aquel año, el habilidoso jugador había alcanzado los 900 mil euros a mitad de temporada, pero hoy en día su realidad es una de las mejores a nivel profesional.

Jairo Concha y su presente con Universitario este 2025

Tras el empate con Deportivo Garcilaso, 'Jairoco' suma un total de 41 encuentros con Universitario por Liga 1 y Copa Libertadores. Además de 9 anotaciones, 10 asistencias y un aproximado de 2,628 minutos.