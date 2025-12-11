Se confirmó si Alianza Lima fichará a delantero cotizado en más de dos millones: "Ilusionado"

Alianza Lima sufrió un duro golpe en la temporada al terminar como Perú 4 para la Copa Libertadores que conllevó al despido de Néstor Gorosito. Los blanquiazul buscan volver a destacar y sobre todo levantar nuevamente un título; por ello, buscan reforzarse de la mejor manera en el mercado y han puesto la mira en un delantero argentino con una millonaria cotización.

Los blanquiazules saben que no pueden equivocarse en la elección de su próximo '9' ante la salida de un ídolo como Hernán Barcos. En ese sentido, uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días es el de Federico Girotti, delantero de Talleres. Al respecto, el periodista José Varela, mediante su canal de YouTube, reveló nuevos detalles sobre esta posible operación.

Valera logró contactarse con el entorno del jugador y mencionaron que está sumamente ilusionado con poder defender la camiseta de Alianza Lima para el 2026. En esa línea, el periodista confirmó que pese que aún no hay un acuerdo cerrado, las negociaciones están muy encaminadas y todo indica que el delantero terminará fichando con los blanquiazules.

Video: José Varela - YouTube

"Federico Girotti está ilusionado con la posibilidad de ser jugador de Alianza Lima. Eso es muy importante, él está entusiasmado con poder vestirse de blanquiazul. Desde Matute, me dicen que aún no se ha llegado a un acuerdo pero que es el elegido. Yo les digo que Federico Girotti va a ser jugador de Alianza Lima, lo digo porque las negociaciones están muy avanzadas", informó el citado comunicador.

Alianza Lima comprará el pase de Federico Girotti

Del mismo modo, José Varela entró en detalles sobre la operación que planean los blanquiazules para hacerse con los servicios del jugador de 26 años. Según indicó, la directiva está preparada para sacar la cartera y adquirir el 50 % del pase del jugador, en una de las operaciones más importantes de los últimos años.

Federico Girotti está cerca de poder firmar con Alianza Lima.

"Alianza Lima apunta a adquirir el 50 % del pase de Federico Girotti. Es una operación fuerte que harán para adquirir los servicios, porque es la única manera de que el jugador pueda salir de Talleres", acotó.

¿Cuál es el valor de mercado de Federico Girotti?

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, actualmente Federico Girotti posee una cotización de 2,2 millones euros en el mercado de pases. Una cifra que dista de gran manera de su máximo histórico de 4 millones que alcanzó en 2021.