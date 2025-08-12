Números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 12 de agosto de 2025

HOY, martes 12 de agosto de 2025, son miles de colombianos que están pendientes por saber si son parte de la lista de ganadores del sorteo Sinuano en la edición día y noche. Si registraste tu jugada, entonces es importante que descubras las estadísticas, horarios de juego y premios que puedes llevarte a casa.

Sinuano de Día y Noche del martes 12 de agosto de 2025: resultados y ganadores 07:09 ¡Bienvenidos! Revisa AQUÍ, en Diario Líbero, cuáles son los números que se jugarán hoy en el sorteo Sinuano en sus ediciones de Día y Noche.

Premios del Sinuano Día y Noche

Como todas las loterías del país, el Sinuano de Día y Noche también ofrece diferentes recompensas para los usuarios según la cantidad de aciertos que tengan. Si participaste, entonces debes tener presente en siguiente listado.

Por cuatro cifras exactas, recibe un pago de 4.500 veces el valor invertido.

Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces la inversión.

Aquellos acierten dos cifras reciben un retorno de 50 veces.

Con una sola cifra coincidente, el pago es de 5 veces lo jugado.

Hora para ver en vivo el sorteo Sinuano Día y Noche

No te pierdas la transmisión en vivo para ver el sorteo de Sinuano Día y Noche. Solo vas a necesitar sintonizar el canal Telecaribe. Si no cuentas con un televisor en el momento del sorteo, puedes acceder a la página web del Diario Líbero, donde se publican los números ganadores del juego. Los horarios son los siguientes: