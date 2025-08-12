- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
Números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 12 de agosto de 2025
En Colombia, es común jugar las diferentes loterías que están disponibles en todo el país. En esta oportunidad, te vamos a contar todo sobre el Sinuano.
HOY, martes 12 de agosto de 2025, son miles de colombianos que están pendientes por saber si son parte de la lista de ganadores del sorteo Sinuano en la edición día y noche. Si registraste tu jugada, entonces es importante que descubras las estadísticas, horarios de juego y premios que puedes llevarte a casa.
Sinuano de Día y Noche del martes 12 de agosto de 2025: resultados y ganadores
¡Bienvenidos!
Revisa AQUÍ, en Diario Líbero, cuáles son los números que se jugarán hoy en el sorteo Sinuano en sus ediciones de Día y Noche.
Premios del Sinuano Día y Noche
Como todas las loterías del país, el Sinuano de Día y Noche también ofrece diferentes recompensas para los usuarios según la cantidad de aciertos que tengan. Si participaste, entonces debes tener presente en siguiente listado.
- Por cuatro cifras exactas, recibe un pago de 4.500 veces el valor invertido.
- Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces la inversión.
- Aquellos acierten dos cifras reciben un retorno de 50 veces.
- Con una sola cifra coincidente, el pago es de 5 veces lo jugado.
Hora para ver en vivo el sorteo Sinuano Día y Noche
No te pierdas la transmisión en vivo para ver el sorteo de Sinuano Día y Noche. Solo vas a necesitar sintonizar el canal Telecaribe. Si no cuentas con un televisor en el momento del sorteo, puedes acceder a la página web del Diario Líbero, donde se publican los números ganadores del juego. Los horarios son los siguientes:
- Sinuano Día: 2:30 p. m.
- Sinuano Noche: 10:30 p. m.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90