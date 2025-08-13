- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs U Católica
- Bolívar vs Cienciano
- Cerro vs Estudiantes
- PSG vs Tottenham
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 13 de agosto: resultados EN VIVO y números ganadores
Hoy como cada día se celebra el Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche. ¡No dejes de participar, ya que podrías ser el nuevo millonario en Colombia!
Para alegría de miles de colombianos, este miércoles 13 de agosto se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números.
Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 13 de agosto: resultados EN VIVO
¡Bienvenido a una nueva edición del sorteo Sinuano!
El sorteo Sinuano se jugará este 13 de agosto en una emisión más de Día y Noche, las cuales podrían convertir en ganador a cualquiera de los participantes.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces HOY miércoles 13 de agosto, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.
¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?
Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90