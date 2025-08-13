Sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 13 de agosto: resultados EN VIVO y números ganadores

Para alegría de miles de colombianos, este miércoles 13 de agosto se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números.

Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 13 de agosto: resultados EN VIVO 07:20 ¡Bienvenido a una nueva edición del sorteo Sinuano! El sorteo Sinuano se jugará este 13 de agosto en una emisión más de Día y Noche, las cuales podrían convertir en ganador a cualquiera de los participantes.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces HOY miércoles 13 de agosto, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.