Sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 13 de agosto: resultados EN VIVO y números ganadores

Hoy como cada día se celebra el Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche. ¡No dejes de participar, ya que podrías ser el nuevo millonario en Colombia!

Daniel Robles
Sigue EN VIVO los resultados del Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche de este miércoles 13 de agosto.
Sigue EN VIVO los resultados del Sorteo Sinuano en sus ediciones Día y Noche de este miércoles 13 de agosto. | Foto: composición/Líbero
Para alegría de miles de colombianos, este miércoles 13 de agosto se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números.

Números ganadores del sorteo Sinuano del martes 12 de agosto.

Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 13 de agosto: resultados EN VIVO

07:20
13/8/2025

¡Bienvenido a una nueva edición del sorteo Sinuano!

El sorteo Sinuano se jugará este 13 de agosto en una emisión más de Día y Noche, las cuales podrían convertir en ganador a cualquiera de los participantes.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces HOY miércoles 13 de agosto, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

