Resultados Sinuano Día de HOY, domingo 24 de agosto: qué jugó y números ganadores

¿Listo para tentar a la suerte este domingo 24 de agosto? El sorteo Sinuano, una de las loterías más emblemáticas de la Costa Caribe colombiana, vuelve con doble oportunidad de ganar: un sorteo de Día y otro de Noche, con premios que pueden multiplicar tu apuesta hasta 4 500 veces.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 24 de agosto 08:10 ¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano! El Sinuano tendrá una nueva emisión del juego durante este domingo 24 de agosto, por lo que miles de participantes buscan ser uno de los afortunados ganadores. ¡Consulta AQUÍ los resultados!

Como se sabe, este sorteo ofrece accesibilidad, transmisiones en vivo y una mecánica clara y emocionante. En las siguientes líneas entérate cómo participar, cuándo verlo en vivo y qué tienes que hacer si ganas.

Horarios del Sinuano

El Sinuano Día y Sinuano Noche se celebra diariamente con horarios especiales para los domingos:

Sorteo Día: 01:00 p.m en domingo, especialmente adelantado respecto al horario habitual de 2.30 p.m.

Sorteo Noche: 8:30 p. m. en lugar del horario habitual de 10:30 a.m.

¿Qué se puede ganar en el Sinuano?

Acierto directo (4 cifras en orden): ganas 4 500 veces el valor apostado.

3 cifras en orden: 400 por lo apostado.

2 cifras en orden (pata): 50 por lo apostado.

1 cifra (uña): 5 por lo apostado

¿Cómo jugar y dónde participar?

Elige 4 números del 0 al 9.

Define la modalidad: directa o combinada (también puedes jugar solo 3, 2 o 1 cifra).

Compra tu boleto en un punto de venta autorizado (vendedores de chance, locales o en línea como Paga Todo)

¿Dónde verlo en vivo?

Canal de televisión: Telecaribe transmite ambos sorteos en vivo.

Online: Plataformas como YouTube (canal de Loterías y chances de Colombia) o Record transmiten los sorteos en directo y de forma gratuita.

¿Cómo reclamar si resultas ganador?