Resultado Sinuano Día y Noche HOY, jueves 21 de agosto: últimos números ganadores de la lotería colombiana

El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, jueves 21 de agosto. Si quieres conocer los números ganadores de esta nueva edición, así como a qué hora comienza el juego, solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Resultado Sinuano Día y Noche del 20 de agosto

Número ganador del Sinuano Día: 8422 - 4

Número ganador del Sinuano Noche: 1836 - 3

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido por la Lotería Colombiana. El primer sorteo comienza a las 2:30 p.m., mientas que el último juego se realiza a las 10:30 p.m., sin embargo, los días festivos y domingos, la edición nocturna inicia a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche?

Si quieres ver los últimos resultados del Sinuano Día y Noche, solo tienes que sintonizar el canal TeleSantiago o visitar el canal de YouTube 'Record', ya que ahí trasmiten el minuto a minuto del juego colombiano.

¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?

A continuación, podrás conocer cómo jugar el Sinuano Día y Noche. ¡No dudes en participar, mucha suerte!