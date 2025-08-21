Resultado Sinuano Día y Noche HOY, jueves 21 de agosto: últimos números ganadores de la lotería colombiana

0
Roxana Aliaga
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 21 de agostos.
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 21 de agostos. | Composición Líbero
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, jueves 21 de agosto. Si quieres conocer los números ganadores de esta nueva edición, así como a qué hora comienza el juego, solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Mantente informado sobre los últimos resultados del Sinuano.

Resultado Sinuano Día y Noche del 20 de agosto

  • Número ganador del Sinuano Día: 8422 - 4
  • Número ganador del Sinuano Noche: 1836 - 3

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido por la Lotería Colombiana. El primer sorteo comienza a las 2:30 p.m., mientas que el último juego se realiza a las 10:30 p.m., sin embargo, los días festivos y domingos, la edición nocturna inicia a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche?

Si quieres ver los últimos resultados del Sinuano Día y Noche, solo tienes que sintonizar el canal TeleSantiago o visitar el canal de YouTube 'Record', ya que ahí trasmiten el minuto a minuto del juego colombiano.

¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?

A continuación, podrás conocer cómo jugar el Sinuano Día y Noche. ¡No dudes en participar, mucha suerte!

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

