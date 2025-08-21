- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Universitario
- River Plate vs Libertad
- Alianza Lima
- Tabla Acumulada
- Obras
Resultado Sinuano Día y Noche HOY, jueves 21 de agosto: últimos números ganadores de la lotería colombiana
Si quieres ver los números ganadores y a qué hora juega el Sinuano Día y Noche, solo tienes que ingresar a la nota. ¡Mucha suerte!
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, jueves 21 de agosto. Si quieres conocer los números ganadores de esta nueva edición, así como a qué hora comienza el juego, solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!
Resultado Sinuano Día y Noche del 20 de agosto
- Número ganador del Sinuano Día: 8422 - 4
- Número ganador del Sinuano Noche: 1836 - 3
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido por la Lotería Colombiana. El primer sorteo comienza a las 2:30 p.m., mientas que el último juego se realiza a las 10:30 p.m., sin embargo, los días festivos y domingos, la edición nocturna inicia a las 8:30 p.m.
¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche?
Si quieres ver los últimos resultados del Sinuano Día y Noche, solo tienes que sintonizar el canal TeleSantiago o visitar el canal de YouTube 'Record', ya que ahí trasmiten el minuto a minuto del juego colombiano.
¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?
A continuación, podrás conocer cómo jugar el Sinuano Día y Noche. ¡No dudes en participar, mucha suerte!
- Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: Coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90