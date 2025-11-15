- Hoy:
Lotería de Boyacá HOY, sábado 15 de noviembre: resultados del ÚLTIMO SORTEO 4598 y números ganadores
La Lotería de Boyacá regresa con un nuevo sorteo, que emociona a los participantes con su premio mayor de $15.000 millones. AQUÍ revisa toda la información.
La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 15 de noviembre, está de regreso en Colombia y promete cambiar la vida de más de un participante. El premio mayor es de $15.000 millones de pesos e iniciará desde las 10:40 p. m. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá acceder a todos los detalles sobre el último juego.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados, en horario oficial de 22:30 h (hora de Colombia). Sin embargo, el juego del premio mayor se lleva a cabo entre las 10:40 a 10:42 de la noche.
Estadística de la Lotería de Boyacá
Hay cifras de frecuencia para cada posición del número ganador de cuatro dígitos de la Lotería de Boyacá. Por ejemplo, para la primera cifra los más frecuentes incluyen el "7", para la segunda cifra el "6", para la tercera la "3" y para la cuarta la "1".
¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá 8 de noviembre 2025?
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 8 de noviembre de 2025, sorteo 4597, fue el 2972, serie 165. El premio mayor fue de $15.000 millones de pesos.
Resultados del sorteo de la Lotería de Boyacá 8 de noviembre 2025.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000.000.000 para un billete completo de cuatro fracciones. Hay que tener en cuenta que si la persona adquiere solo 3 fracciones, el valor bruto es COP $11.250.000.000; para 2 fracciones, COP $7.500.000.000; y para 1 fracción, COP $3.750.000.000.
¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?
Hay varias formas de comprar boletos para la Lotería de Boyacá, por ejemplo en puntos físicos autorizados, como vendedores callejeros autorizados, en agencias tradicionales como Paga Todo, Gana, máquinas de LottiRed y Sipaga, entre otros. Además, existe la opción de compra virtual a través de plataformas como Lottired y LotiColombia.
