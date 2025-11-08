Lotería de Boyacá de HOY, sábado 8 de noviembre: resultados, estadísticas y números ganadores del Premio Mayor

El próximo sábado 8 de noviembre se celebrará un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, conocido por su gran tradición, emoción y la posibilidad de cambiar la vida de quien resulte ganador. Cada semana miles de personas adquieren sus billetes con la ilusión de alcanzar el gran "Premio Mayor", y esta edición no será la excepción.

En esta oportunidad, el sorteo trae expectativas renovadas y cifras atractivas para quienes deseen participar. A continuación, presentamos los detalles más importantes de este sorteo: las estadísticas recientes, el monto del Premio Mayor, cómo jugar y los diferentes premios que se pueden obtener.

Estadísticas y detalle del Premio Mayor

Para el sorteo del sábado 8 de noviembre de la Lotería de Boyacá, el Premio Mayor se ha fijado en 15.000 millones de pesos colombianos. Algunas estadísticas relevantes del juego son:

En sorteos recientes, el número ganador del Premio Mayor suele tener 4 dígitos más una serie.

En la edición del 1 de noviembre de 2025, se informó que el dígito "8", "0" y "2" han sido los más frecuentes en los números ganadores, mientras que los "4" y "9" aparecen con menor regularidad.

Este sorteo del 8 de noviembre, con ese monto del Premio Mayor, representa una oportunidad significativa para los jugadores, y como siempre, estará acompañada por una serie de premios menores que incrementan las chances de ganar aunque no se acierte el número ganador completo.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es relativamente sencillo y consta de los siguientes pasos:

Adquirir un billete: En general, cada billete lleva un número de 4 dígitos y una serie (o fracción).

Costo: En anteriores ediciones, el billete completo costaba alrededor de COP 20.000 (por ejemplo citado para un sorteo pasado) para varias fracciones.

Seleccionar fracción(es): En ocasiones se puede comprar una o varias fracciones del billete para participar.

Esperar el sorteo: El sorteo se realiza los sábados por la noche, aproximadamente a las 10:42 p.m., hora de Colombia.

Verificar resultados: Se deben revisar el número y la serie del billete para saber si corresponde al Premio Mayor o a alguno de los premios menores.

Cobro: Si resultas ganador, deberás seguir los procedimientos de la lotería para reclamar el premio en los plazos establecidos.

¿Cuáles son los premios?

En este sorteo de la Lotería de Boyacá del 8 de noviembre, además del Premio Mayor de 15.000 millones pesos colombianos el plan de premios incluye varias categorías menores. A continuación, los principales:

Premio Mayor: 15.000 millones pesos colombianos.

15.000 millones pesos colombianos. Premio "Fortuna" : en ediciones anteriores, ha sido de aproximadamente 1.000 millón de pesos colombianos.

: en ediciones anteriores, ha sido de aproximadamente 1.000 millón de pesos colombianos. Premio "Alegría": 300 millones de pesos colombianos.

300 millones de pesos colombianos. Premio "Esperanza": 100 millones de pesos colombianos.

100 millones de pesos colombianos. Premios "Berraquera": 4 premios de aproximadamente 50 millones de pesos colombianos

4 premios de aproximadamente 50 millones de pesos colombianos Premios "Optimismo": 15 premios de aproximadamente 20 millones de pesos colombianos cada uno.

15 premios de aproximadamente 20 millones de pesos colombianos cada uno. Premios "Valentía": alrededor de 36 a 38 premios de aproximadamente 10 millones de pesos colombianos cada uno.

Además, la lotería otorga premios por aproximaciones al número ganador del Premio Mayor, lo que permite que jugadores que no aciertan el número exacto también obtengan un premio menor.