Resultados Lotería del Cauca HOY, sábado 8 de noviembre: números ganadores del último sorteo 2584
El sorteo de la Lotería del Cauca regresa este sábado desde las 11:00 p. m. y pondrá en juego el premio mayor de $8.000 millones. ¿Ya compró su boleto?
La Lotería del Cauca de HOY, sábado 8 de noviembre, realizará su sorteo 2584, que genera gran emoción a miles de participantes en Colombia. En esta nota podrá acceder a toda la información sobre el popular juego que tiene un premio mayor es de $8.000 millones. ¡Te deseamos mucha suerte!
Lotería del Cauca del sábado 1 de noviembre: resultados del premio mayor
El número ganador del premio mayor del sorteo 2583 del sábado 1 de noviembre de 2025 de la Lotería del Cauca es 9648, serie 082. El premio mayor fue de $8.000 millones de pesos colombianos.
Boleto ganador de la Lotería del Cauca del 1 de noviembre.
¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?
La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 de la noche (hora de Colombia). Durante la emisión se anuncian el premio mayor, los premios secos y demás categorías ganadoras.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería del Cauca?
El premio mayor de la Lotería del Cauca asciende a $8.000 millones de pesos colombianos, que se entrega cada sábado durante su sorteo oficial. Además del premio mayor, la lotería ofrece numerosos secos.
Plan de premios de la Lotería del Cauca
Además de los premios principales, el plan contempla diversas "aproximaciones" al número ganador, tanto para la misma serie como para serie diferente, lo que permite ganar al coincidir con partes del número ganador o con terminaciones específicas.
- Premio mayor: COP 8.000 millones para el billete ganador.
- Primer "seco" (gran premio secundario): COP 300 millones.
- Segundo "seco": COP 200 millones.
- Dos premios de COP 100 millones cada uno.
- Tres premios de COP 50 millones cada uno.
- Aproximadamente 29 premios de COP 10 millones cada uno.
