Plantillas GRATIS para decoración de Navidad: duendes, renos, Papá Noel y más en full HD

A poco de iniciar el mes de diciembre, te compartimos diversas plantillas navideñas gratis para decorar. Las puedes editar para que coloques rostros e imprimir.

Angie De La Cruz
1 de 12
Accede a las plantillas gratis para decorar en Navidad totalmente gratis.
Accede a las plantillas gratis para decorar en Navidad totalmente gratis.
Accede a las plantillas gratis para decorar en Navidad totalmente gratis. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
2 de 12
Plantilla de Papá Noel para imprimir y decorar en Navidad.
Plantilla de Papá Noel para imprimir y decorar en Navidad.
Plantilla de Papá Noel para imprimir y decorar en Navidad. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
3 de 12
Plantilla de Navidad para editar gratis.
Plantilla de Navidad para editar gratis.
Plantilla de Navidad para editar gratis. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
4 de 12
Plantillas de Navidad de duende para editar gratis y colocar cara.
Plantillas de Navidad de duende para editar gratis y colocar cara.
Plantillas de Navidad de duende para editar gratis y colocar cara. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
5 de 12
Descarga plantillas de Navidad y edita para colocar rostro.
Descarga plantillas de Navidad y edita para colocar rostro.
Descarga plantillas de Navidad y edita para colocar rostro. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
6 de 12
Plantilla de Navidad para editar y descargar gratis.
Plantilla de Navidad para editar y descargar gratis.
Plantilla de Navidad para editar y descargar gratis. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
7 de 12
Plantilla de duende para descargar gratis y decorar.
Plantilla de duende para descargar gratis y decorar.
Plantilla de duende para descargar gratis y decorar. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
8 de 12
Descarga gratis plantilla de duende de Navidad.
Descarga gratis plantilla de duende de Navidad.
Descarga gratis plantilla de duende de Navidad. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
9 de 12
Plantilla para imprimir y colocar cara de Papá Noel.
Plantilla para imprimir y colocar cara de Papá Noel.
Plantilla para imprimir y colocar cara de Papá Noel. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
10 de 12
Plantilla de árbol para descargar gratis y decorar.
Plantilla de árbol para descargar gratis y decorar.
Plantilla de árbol para descargar gratis y decorar. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
11 de 12
Plantilla para poner tu cara en un duende navideño.
Plantilla para poner tu cara en un duende navideño.
Plantilla para poner tu cara en un duende navideño. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
12 de 12
Plantilla de duendes navideños para decorar.
Plantilla de duendes navideños para decorar.
Plantilla de duendes navideños para decorar. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

