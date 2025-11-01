- Hoy:
Lotería de Boyacá HOY, sábado 1 de noviembre: resultados y números ganadores del premio mayor de $17.000 millones
Si vas a participar del primer juego del mes, AQUÍ podrás acceder a la toda la información de la Lotería de Boyacá que sortea el premio mayor de $17.000.
La Lotería de Boyacá emociona a sus participantes con el emocionante premio de mayor de $17.000 millones de pesos para HOY, sábado 1 de noviembre. ¿A qué hora juega, cuáles son las estadísticas y números ganadores? En esta nota accederás a más información para que crezcan las posibilidades de que seas uno de los afortunados. ¡Suerte!
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza los sábados por la noche, y el momento para el premio mayor está señalado alrededor de las 10:42 p.m. (hora de Colombia).
¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?
- Compra el billete o fracción: Puedes adquirir un billete completo o una fracción en puntos autorizados, en línea o con distribuidores oficiales.
- Eige el número:El jugador puede escoger el número con el que desea participar o comprar uno asignado al azar.
- Listo, solo queda esperar los resultados: Recuerda que cada número consta de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie que lo diferencia de otros billetes con el mismo número.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá para hoy?
El premio mayor de este sábado 1 de noviembre, es de $17.000 millones de pesos. También hay premios secos, aproximaciones, y premios por serie o combinación, lo que ofrece varias oportunidades de ganar.
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
Billete de la semana de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 1 de noviembre
Billete de la semana de la Lotería de Boyacá que asciende a $17.000 millones.
