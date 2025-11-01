- Hoy:
Sinuano Día y Noche HOY, sábado 1 de noviembre: últimos resultados y números ganadores de la lotería colombiana
Mira los números ganadores del Sinuano Día y Noche HOY, sábado 1 de noviembre y coteja si ganaste uno de los premios que ofrece el sorteo.
El Sinuano Día y Noche está realizando un nuevo sorteo HOY, sábado 1 de noviembre. Esta conocida lotería de Colombia cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. No dejes pasar esta oportunidad y compra un boleto, porque podrías ganar mucho dinero en poco tiempo. Además, te diremos los números ganadores de esta edición.
¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el viernes 31 de octubre?
El número ganador del Sinuano Día fue 0973 - 8 y diversos participantes lograron ganar los premios que ofrece la lotería. Mientras que, el Sinuano Noche tuvo un número ganador de -------.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Las personas deben saber que, el Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido; sin embargo, los días festivos y domingos, el juego nocturno cambia.
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m.
- Días festivos y domingos: 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
Las personas que participen en el Sinuano Día y Noche podrán ganar diversos premios que ofrece esta conocida lotería de Colombia. ¡Toma nota, porque podrías ganar mucho dinero!
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
Loterías de Colombia
A continuación, podrás conocer cuáles son las loterías de Colombia que pueden jugar. ¡Participa, porque puedes ser uno de los afortunados!
- Lotería Cundinamarca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería del Valle
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Medellín
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Tolima
- Lotería del Huila
- Lotería del Meta
- Lotería de Manizales
- Lotería del Quindio
- Lotería de Santander
- Lotería de Risaralda
- Lotería del Cauca
