Sinuano Día y Noche HOY, sábado 1 de noviembre: últimos resultados y números ganadores de la lotería colombiana

Mira los números ganadores del Sinuano Día y Noche HOY, sábado 1 de noviembre y coteja si ganaste uno de los premios que ofrece el sorteo.

Roxana Aliaga
Resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 1 de noviembre.
Resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 1 de noviembre. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
El Sinuano Día y Noche está realizando un nuevo sorteo HOY, sábado 1 de noviembre. Esta conocida lotería de Colombia cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. No dejes pasar esta oportunidad y compra un boleto, porque podrías ganar mucho dinero en poco tiempo. Además, te diremos los números ganadores de esta edición.

Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 31 de octubre.

PUEDES VER: Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 31 de noviembre

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el viernes 31 de octubre?

El número ganador del Sinuano Día fue 0973 - 8 y diversos participantes lograron ganar los premios que ofrece la lotería. Mientras que, el Sinuano Noche tuvo un número ganador de -------.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que, el Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido; sin embargo, los días festivos y domingos, el juego nocturno cambia.

  • Sinuano Día: 2:30 p.m.
  • Sinuano Noche: 10:30 p.m.
  • Días festivos y domingos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Las personas que participen en el Sinuano Día y Noche podrán ganar diversos premios que ofrece esta conocida lotería de Colombia. ¡Toma nota, porque podrías ganar mucho dinero!

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Loterías de Colombia

A continuación, podrás conocer cuáles son las loterías de Colombia que pueden jugar. ¡Participa, porque puedes ser uno de los afortunados!

  • Lotería Cundinamarca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería del Valle
  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Medellín
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Huila
  • Lotería del Meta
  • Lotería de Manizales
  • Lotería del Quindio
  • Lotería de Santander
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería del Cauca

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

