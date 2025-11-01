Sinuano Día y Noche HOY, sábado 1 de noviembre: últimos resultados y números ganadores de la lotería colombiana

El Sinuano Día y Noche está realizando un nuevo sorteo HOY, sábado 1 de noviembre. Esta conocida lotería de Colombia cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. No dejes pasar esta oportunidad y compra un boleto, porque podrías ganar mucho dinero en poco tiempo. Además, te diremos los números ganadores de esta edición.

PUEDES VER: Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 31 de noviembre

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el viernes 31 de octubre?

El número ganador del Sinuano Día fue 0973 - 8 y diversos participantes lograron ganar los premios que ofrece la lotería. Mientras que, el Sinuano Noche tuvo un número ganador de -------.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que, el Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido; sin embargo, los días festivos y domingos, el juego nocturno cambia.

Sinuano Día: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m.

Días festivos y domingos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Las personas que participen en el Sinuano Día y Noche podrán ganar diversos premios que ofrece esta conocida lotería de Colombia. ¡Toma nota, porque podrías ganar mucho dinero!

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Loterías de Colombia

A continuación, podrás conocer cuáles son las loterías de Colombia que pueden jugar. ¡Participa, porque puedes ser uno de los afortunados!