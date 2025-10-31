Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 31 de octubre EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche EN VIVO hoy, viernes 31 de octubre de 2025, se juega una vez más y promete llenar de emoción a miles de apostadores en Colombia. Sigue aquí la transmisión del sorteo y conoce todos los detalles sobre los horarios, modalidades de juego y cómo participar en una de las loterías más populares del país. No pierdas la oportunidad de comprobar si tu número será el ganador del día.

Sinuano Día y Noche HOY, viernes 31 de octubre: números ganadores del sorteo 10:25 ¿Quiénes pueden jugar del Sinuano Día y Noche? El Sinuano Día y Noche puede ser jugado, solo por personas mayores de 18 años. 09:38 ¿Qué días cambia de juego el Sinuano Día y Noche? El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana. 09:37 Sinuano Día y Noche HOY: minuto a minuto Conoce todos los detalles del Sinuano Día y Noche de HOY, 31 de octubre. ¡Puedes ser uno de los ganadores!

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano cuenta con dos versiones por edición: Día y Noche. ¿Cuáles son los horarios de cada una de ellas? Lo detallamos a continuación.

Sinuano Día: 2:30 p. m.

Sinuano Noche: 10:30 p. m.

Domingos y días festivos/feriados: 8:30 p. m.

¿Dónde se puede comprar boletos del Sinuano?

En puntos de venta autorizados: SuperGIROS

En la página web de Record (Loteras Colombianas)

En plataformas digitales autorizadas que tengan convenio

¿Cómo jugar al Sinuano Día y Noche?

Participar es sencillo: el jugador debe escoger un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999, y decidir si desea apostar al sorteo diurno o nocturno. Existen varias modalidades de juego —directa y combinada—, que determinan el tipo de premio según las cifras acertadas.

Por ejemplo, acertar las cuatro cifras exactas multiplica la apuesta hasta 4.500 veces, mientras que tres cifras en orden pagan 400 veces y dos cifras, 50 veces lo apostado. Los boletos pueden adquirirse en puntos de chance autorizados o a través de plataformas digitales registradas.

Premios del Sinuano: ¿qué se llevan los ganadores?

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Qué otras loterías hay en Colombia?

Lotería Cundinamarca

Lotería Cruz Roja

Lotería del Valle

Lotería de Bogotá

Lotería de Medellín

Lotería de Boyacá

Lotería del Tolima

Lotería del Huila

Lotería del Meta

Lotería de Manizales

Lotería del Quindio

Lotería de Santander

Lotería de Risaralda

Lotería del Cauca

¡Lo que no sabías del Sinuano!

La Lotería del Sinuano, originaria del departamento de Córdoba, Colombia, debe su nombre al majestuoso río Sinú, uno de los más emblemáticos de la región. Este popular juego de azar ha conquistado el corazón de miles de colombianos, ofreciendo dos sorteos diarios: “Sinuano Día” y “Sinuano Noche”.

Su éxito no solo se atribuye a los atractivos premios, sino también a la rica tradición que lo rodea. Muchas personas eligen sus números inspirándose en sueños, fechas significativas o cábalas familiares, transformando cada apuesta en un ritual cargado de ilusión y esperanza.