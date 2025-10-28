Sinuano Día de HOY, martes 28 de octubre EN VIVO: a qué hora juega, estadísticas y resultados

El Sinuano Día y Noche regresan con nuevas ediciones HOY, martes 28 de octubre y AQUÍ te compartiremos toda la información que debes conocer. ¿A qué hora juega, cuáles son las estadísticas y dónde ver el juego? Sigue el sorteo EN VIVO y coteja tu boleto para saber cuántos aciertos tuviste.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, martes 28 de octubre EN VIVO 09:32 ¡Bienvenidos! Este martes 28 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano se juega todos los días de la semana, en sus dos ediciones, Día y Noche, que se realizan a las 2:30 p.m y a las 10:30 pm, respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora por las 8:30 p.m en el horario nocturno.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?