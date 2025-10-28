0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Sinuano Día de HOY, martes 28 de octubre EN VIVO: a qué hora juega, estadísticas y resultados

Si vas a participar del Sinuano Día y Noche, entonces revisa cuáles son las estadísticas, resultados y números que más caen. ¡Te deseamos mucha suerte!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche del martes 28 de octubre.
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche del martes 28 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche regresan con nuevas ediciones HOY, martes 28 de octubre y AQUÍ te compartiremos toda la información que debes conocer. ¿A qué hora juega, cuáles son las estadísticas y dónde ver el juego? Sigue el sorteo EN VIVO y coteja tu boleto para saber cuántos aciertos tuviste.

Sinuano de este lunes 27 de octubre: revisa los resultados

PUEDES VER: ¿Ganaste? Sinuano Día y Noche del lunes 27 de octubre: resultados del último sorteo

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, martes 28 de octubre EN VIVO

09:32
28/10/2025

¡Bienvenidos!

Este martes 28 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano se juega todos los días de la semana, en sus dos ediciones, Día y Noche, que se realizan a las 2:30 p.m y a las 10:30 pm, respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora por las 8:30 p.m en el horario nocturno.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, martes 28 de octubre: tarot y predicciones de Josie

  2. Periodista de ESPN cuestiona que ATV tenga los derechos y no transmita los JJ. OO.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano