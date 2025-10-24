Sinuano Día HOY, viernes 24 de octubre EN VIVO: último sorteo, resultados y números ganadores

El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, viernes 24 de octubre. La popular lotería de Colombia busca que uno de los participantes logre ganar uno de los premios que ofrecen sus dos ediciones. Si compraste un boleto y quieres conocer cuáles son las bolillas ganadoras, entonces revisa las próximas líneas, porque accederás a los últimos resultados.

Sinuano Día y Noche HOY: resultados EN VIVO del viernes 24 de octubre 10:16 Estadística Sinuano Día 1ª cifra: 3- 294 veces

3- 294 veces 2ª cifra: 4 - 292 veces

4 - 292 veces 3ª cifra: 0- 279 veces

0- 279 veces 4ª cifra: 2- 299 veces 09:12 ¡Bienvenidos! Este viernes 24 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche cuenta con un horario establecido con la finalidad de que los diversos participantes logren ganar uno de los premios que ofrece esta conocida lotería colombiana. Es importante mencionar, que el juego nocturno cambia los días festivos y domingos.

Sinuano Día: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m.

Días festivos y domingos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Si estás participando en el Sinuano Día y Noche, pero desconoces cuáles son los premios que puedes llegar a ganar, entonces revisa el siguiente listado. ¡Mucha suerte!

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?