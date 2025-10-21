0
Barcelona vs Olympiacos por Champions League
Sinuano Día de HOY, martes 21 de octubre EN VIVO: resultados, estadística y números ganadores

Este martes 21 de octubre, regresan el Sinuano Día y Noche para emocionar a miles de participantes. ¿Ya adquirió su boleto? Conoce AQUÍ todos los detalles.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del 21 de octubre.
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del 21 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día y Noche ofrece diversos premios a los concursantes que se animan a probar su suerte y HOY, martes 21 de octubre, podías ser uno de los ganadores. En esta nota de Líbero, te compartimos toda la información sobre este juego colombiano para que aumenten tus posibilidades de ganar. ¡Suerte!

Mira los resultados del SInuano Día y Noche del lunes 20 de octubre.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Resultados del Sinuano Día y Noche del lunes 20 de octubre

¿A qué hora se juega el Sinuano de hoy?

El sorteo de Sinuano se juegaen dos ediciones: Sinuano Día se juega alrededor de las 2:30 p.m., de lunes a sábado. Mientras que el Sinuano Noche comienza a las 10:30 p.m., de lunes a sábado; y los domingos o festivos se hace más temprano, a las 8:30 p.m.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces

¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan con tu boleto. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

  • 4,500 veces lo apostado: acertar los 4 números en el orden exacto
  • 400 veces lo apostado: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto
  • 50 veces lo apostado: acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto
  • 5 veces lo apostado: acertar una de las 4 cifras en el orden exacto
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

