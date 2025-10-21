Sinuano Día de HOY, martes 21 de octubre EN VIVO: resultados, estadística y números ganadores

El Sinuano Día y Noche ofrece diversos premios a los concursantes que se animan a probar su suerte y HOY, martes 21 de octubre, podías ser uno de los ganadores. En esta nota de Líbero, te compartimos toda la información sobre este juego colombiano para que aumenten tus posibilidades de ganar. ¡Suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano de hoy?

El sorteo de Sinuano se juegaen dos ediciones: Sinuano Día se juega alrededor de las 2:30 p.m., de lunes a sábado. Mientras que el Sinuano Noche comienza a las 10:30 p.m., de lunes a sábado; y los domingos o festivos se hace más temprano, a las 8:30 p.m.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

2 : 420 veces

: 420 veces 8 : 416

: 416 5 : 403

: 403 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

9 : 32 veces

: 32 veces 2 : 31 veces

: 31 veces 3 , 1 , 5 : 27 veces cada uno

, , : 27 veces cada uno 6 : 24 veces

: 24 veces 8 : 22 veces

: 22 veces 4 : 20 veces

: 20 veces 7 : 19 veces

: 19 veces 0: 15 veces

¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan con tu boleto. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.