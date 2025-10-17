Sinuano Día y Noche HOY, viernes 17 de octubre: último resultado y números ganadores del sorteo
Mira los números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 17 de octubre. ¡Puedes ser uno de los afortunados, mucha suerte!
El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 17 de octubre, cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te diremos los últimos resultados, así como todos los detalles del juego colombiano.
¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del jueves 16 de octubre?
- Número ganador del Sinuano Día: 4983 - 8
- Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE
¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido, según dio a conocer la Lotería colombiana. Sin embargo, los días festivos y domingos el juego nocturno tiene una variación importante.
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m. (De lunes a sábado)
- Días festivos y domingos: 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
A continuación, podrás conocer los premios que ofrece el Sinuano Día y Noche. ¡Mucha suerte!
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Loterías de Colombia
Mira cuáles son las loterías colombianas que actualmente están activas en el país cafetero.
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50