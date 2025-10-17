El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 17 de octubre, cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te diremos los últimos resultados, así como todos los detalles del juego colombiano.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del jueves 16 de octubre?

Número ganador del Sinuano Día: 4983 - 8

Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE

¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido, según dio a conocer la Lotería colombiana. Sin embargo, los días festivos y domingos el juego nocturno tiene una variación importante.

Sinuano Día: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m. (De lunes a sábado)

Días festivos y domingos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

A continuación, podrás conocer los premios que ofrece el Sinuano Día y Noche. ¡Mucha suerte!

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Loterías de Colombia

