Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de octubre: últimos resultados y números ganadores

AQUÍ podrás ver los últimos resultados del Sinuano Día y Noche, así como a qué hora inicia cada sorteo. ¡Mucha suerte, puedes ser el ganador!

Roxana Aliaga
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 18 de octubre.
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 18 de octubre.
Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, sábado 18 de octubre. La popular lotería de colombiana está que ofrece una serie de premios en sus dos ediciones y si quieres conocer los números ganadores o a qué hora inicia cada uno, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de octubre 2025

09:35
18/10/2025

¡Bienvenidos!

Este sábado 18 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué horas juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día comienza su juego a las 2:30 p.m. Mientras que, el sorteo Sinuano Noche se realiza de lunes a sábados a las 10:30 p.m., porque los días festivos y domingos su horario comienza las 8:30 p.m.

¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana con la finalidad de que sus diversos participantes logren ganar los diversos premios que ofrece esta conocida lotería de Colombia.

Premios del Sinuano Día y Noche

Si quieres conocer cuáles son los premios que está ofreciendo el Sinuano Día y Noche, solo tienes que revisar las próximas líneas.

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Lotería de Colombia

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

