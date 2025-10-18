Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de octubre: últimos resultados y números ganadores

Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, sábado 18 de octubre. La popular lotería de colombiana está que ofrece una serie de premios en sus dos ediciones y si quieres conocer los números ganadores o a qué hora inicia cada uno, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 18 de octubre 2025 09:35 ¡Bienvenidos! Este sábado 18 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué horas juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día comienza su juego a las 2:30 p.m. Mientras que, el sorteo Sinuano Noche se realiza de lunes a sábados a las 10:30 p.m., porque los días festivos y domingos su horario comienza las 8:30 p.m.

¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana con la finalidad de que sus diversos participantes logren ganar los diversos premios que ofrece esta conocida lotería de Colombia.

Premios del Sinuano Día y Noche

Si quieres conocer cuáles son los premios que está ofreciendo el Sinuano Día y Noche, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Lotería de Colombia