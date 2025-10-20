Sinuano Día de HOY, lunes 20 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, lunes 20 de octubre. Si quieres conocer los números ganadores de cada edición, así como a qué hora inicia cada juego, porque tú puedes ser uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche HOY, lunes 20 de octubre en vivo 10:03 Estadística Sinuano Día 1ª cifra: 3- 294 veces

3- 294 veces 2ª cifra: 4 - 292 veces

4 - 292 veces 3ª cifra: 0- 279 veces

0- 279 veces 4ª cifra: 2- 299 veces 09:27 ¡Bienvenidos! Este lunes 20 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido; sin embargo, este último cambia su juego los días festivos y domingos. ¡Toma nota!

Sinuano Día: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m.

Días festivos y domingos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

A continuación, podrás conocer los premios que puedes llegar a ganar si aciertas los números ganadores del Sinuano Día y Noche.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Loterías de Colombia