Sinuano Día de HOY, lunes 20 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
AQUÍ podrás ver los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 20 de octubre. ¡Tú puedes ser uno de los ganadores!
MOMENTOS DESTACADOS
Estadística Sinuano Día
- 1ª cifra: 3- 294 veces
- 2ª cifra: 4 - 292 veces
- 3ª cifra: 0- 279 veces
- 4ª cifra: 2- 299 veces
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, lunes 20 de octubre. Si quieres conocer los números ganadores de cada edición, así como a qué hora inicia cada juego, porque tú puedes ser uno de los afortunados. ¡Mucha suerte!
Resultados Sinuano Día y Noche HOY, lunes 20 de octubre en vivo
¡Bienvenidos!
Este lunes 20 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido; sin embargo, este último cambia su juego los días festivos y domingos. ¡Toma nota!
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m.
- Días festivos y domingos: 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
A continuación, podrás conocer los premios que puedes llegar a ganar si aciertas los números ganadores del Sinuano Día y Noche.
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Loterías de Colombia
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
