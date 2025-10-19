0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Sinuano Día de HOY, domingo 19 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores

Este domingo 19 de octubre regresa el Sinuano Día y Noche para premiar a los afortunados ganadores. Si tienes tu boleto, AQUÍ podrás cotejar los resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del domingo 19 de octubre.
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del domingo 19 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
En Colombia, el Sinuano Día y Noche es uno de los juegos más populares a nivel nacional, por lo que si HOY, domingo 19 de octubre, quieres probar tu suerte, no dudes en adquirir tu boleto en Récord o algún punto autorizado. En esta nota, te brindamos todos los detalles que debes conocer, como los horarios, premios y mucho más. ¡Esperemos seas el ganador!

Mira los resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 18 de octubre.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Comprueba los resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 18 de octubre

¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano?

El Sorteo Sinuano Día y Noche se juega a las 2:30 p.m. y 10:30 p.m. (hora de Colombia), respectivamente. Asimismo, los domingos y feriados se modifica a las 8:30 p.m en el horario nocturno.

¿Dónde ver los resultados del sorteo Sinuano?

Para conocer cuáles son los resultados del Sinuano Día y Noche, solo debe sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

