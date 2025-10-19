Sinuano Día de HOY, domingo 19 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores

En Colombia, el Sinuano Día y Noche es uno de los juegos más populares a nivel nacional, por lo que si HOY, domingo 19 de octubre, quieres probar tu suerte, no dudes en adquirir tu boleto en Récord o algún punto autorizado. En esta nota, te brindamos todos los detalles que debes conocer, como los horarios, premios y mucho más. ¡Esperemos seas el ganador!

¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano?

El Sorteo Sinuano Día y Noche se juega a las 2:30 p.m. y 10:30 p.m. (hora de Colombia), respectivamente. Asimismo, los domingos y feriados se modifica a las 8:30 p.m en el horario nocturno.

¿Dónde ver los resultados del sorteo Sinuano?

Para conocer cuáles son los resultados del Sinuano Día y Noche, solo debe sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.