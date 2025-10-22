- Hoy:
Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 22 de octubre EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo
El sorteo del Sinuano se emitirá en una nueva edición este miércoles 22 y miles de ciudadanos podrán jugar con su suerte.
El miércoles 22 de octubre de 2025, los aficionados a los juegos de azar en Colombia tienen una nueva oportunidad de probar suerte con el popular sorteo Sinuano Día y Noche. Este juego, que se ha ganado el cariño de los colombianos, ofrece dos sorteos diarios: uno en la tarde y otro en la noche, con atractivos premios para quienes acierten las combinaciones ganadoras.
Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 22 de octubre EN VIVO
¡Bienvenidos!
Este miércoles 22 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
Horario de los sorteos
El Sinuano Día se juega a las 2:30 p.m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10:30 p.m. Es importante destacar que los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.
¿Cómo jugar al Sinuano?
Para participar en el Sinuano Día y Noche, sigue estos pasos:
- Compra tu billete: Adquiere un billete en los puntos de venta autorizados.
- Selecciona cuatro cifras: Elige una combinación de cuatro números del 0 al 9.
- Realiza tu apuesta: Define cuánto deseas apostar por tu combinación seleccionada.
Premios del Sinuano
Los premios que ofrece el Sinuano Día y Noche son los siguientes:
- Cuatro cifras: 4.500 veces el valor de la apuesta.
- Tres cifras: 400 veces el valor de la apuesta.
- Dos cifras: 50 veces el valor de la apuesta.
- Una cifra: 5 veces el valor de la apuesta.
Estos atractivos premios han convertido al Sinuano en una de las loterías más populares del país.
¿Dónde ver los sorteos en vivo?
Los sorteos del Sinuano Día y Noche se transmiten en vivo por el canal Telecaribe y también están disponibles en el canal oficial de YouTube de Record. De esta manera, los jugadores pueden seguir en tiempo real los resultados y verificar si han sido afortunados.
