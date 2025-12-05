Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de diciembre: últimos números ganadores
Conoce los últimos resultados del Sinuano Día y Noche HOY, viernes 5 de diciembre, y confirma si ganaste uno de los premios de la lotería colombiana.
HOY, viernes 5 de diciembre, el Sinuano Día y Noche está realizando un nuevo sorteo a favor de miles de personas. Esta popular lotería de Colombia tiene diversos premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer cuáles son los números ganadores de esta edición, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!
Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de diciembre en vivo: resultados
¡Bienvenidos!
Este viernes 5 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
Sinuano Día y Noche del jueves 4 de diciembre
- Número ganador del Sinuano Día: 8970
- Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido de lunes a sábado. Esto quiere decir que, el primer sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde, mientras que el segundo inicia a las 10:30 de la noche; sin embargo, este último tiene variaciones en su hora de juego los días festivos y domingos. En estas fechas, la lotería comienza a las 8:30 de la noche.
Premios del Sinuano Día y Noche
Si quieres participar en el Sinuano Día y Noche, pero desconoces cuáles son los premios que puedes llegar a ganar, entonces no dudes en revisar el siguiente listado, porque puedes ser uno de los afortunados.
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Estadísticas del Sinuano Día y Noche
Revisa cuáles son los números que más han salido en el Sinuano Día y Noche. Si eliges estos dígitos podrías tener una mayor probabilidad de ganar los premios de la lotería colombiana.
|SINUANO DÍA
|SINUANO NOCHE
|3 - 607 veces
|1 - 15 veces
|4 - 595 veces
|6 y 0 - 12 veces cada uno
|3 - 585 veces
|9 - 16 veces
|2 - 618 veces
|8 - 17 veces
|-
|4 - 16 veces
¿Cómo se juega el Sinunano Día y Noche?
Se debe tener en cuenta que este juego de chance colombiano es sumamente sencillo. Para participar, solo tienes que seleccionar un número de cuatro cifras.
- Elegir un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.
- Escoge tu número y decide la cantidad de dinero que deseas apostar.
- Realizar la apuesta en los puntos autorizados.
- Finalmente, debes esperar se realice el sorteo del Sinuano Día y Noche.
