Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de diciembre: últimos números ganadores

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de diciembre en vivo: resultados 09:28 ¡Bienvenidos! Este viernes 5 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Sinuano Día y Noche del jueves 4 de diciembre

Número ganador del Sinuano Día: 8970

Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido de lunes a sábado. Esto quiere decir que, el primer sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde, mientras que el segundo inicia a las 10:30 de la noche; sin embargo, este último tiene variaciones en su hora de juego los días festivos y domingos. En estas fechas, la lotería comienza a las 8:30 de la noche.

Premios del Sinuano Día y Noche

Si quieres participar en el Sinuano Día y Noche, pero desconoces cuáles son los premios que puedes llegar a ganar, entonces no dudes en revisar el siguiente listado, porque puedes ser uno de los afortunados.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Revisa cuáles son los números que más han salido en el Sinuano Día y Noche. Si eliges estos dígitos podrías tener una mayor probabilidad de ganar los premios de la lotería colombiana.

SINUANO DÍA SINUANO NOCHE 3 - 607 veces 1 - 15 veces 4 - 595 veces 6 y 0 - 12 veces cada uno 3 - 585 veces 9 - 16 veces 2 - 618 veces 8 - 17 veces - 4 - 16 veces

¿Cómo se juega el Sinunano Día y Noche?

Se debe tener en cuenta que este juego de chance colombiano es sumamente sencillo. Para participar, solo tienes que seleccionar un número de cuatro cifras.