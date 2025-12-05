0
Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de diciembre: últimos números ganadores

Conoce los últimos resultados del Sinuano Día y Noche HOY, viernes 5 de diciembre, y confirma si ganaste uno de los premios de la lotería colombiana.

Roxana Aliaga
Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de diciembre.
Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de diciembre. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
HOY, viernes 5 de diciembre, el Sinuano Día y Noche está realizando un nuevo sorteo a favor de miles de personas. Esta popular lotería de Colombia tiene diversos premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer cuáles son los números ganadores de esta edición, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del 4 de diciembre.

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 5 de diciembre en vivo: resultados

09:28
5/12/2025

¡Bienvenidos!

Este viernes 5 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Sinuano Día y Noche del jueves 4 de diciembre

  • Número ganador del Sinuano Día: 8970
  • Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido de lunes a sábado. Esto quiere decir que, el primer sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde, mientras que el segundo inicia a las 10:30 de la noche; sin embargo, este último tiene variaciones en su hora de juego los días festivos y domingos. En estas fechas, la lotería comienza a las 8:30 de la noche.

Premios del Sinuano Día y Noche

Si quieres participar en el Sinuano Día y Noche, pero desconoces cuáles son los premios que puedes llegar a ganar, entonces no dudes en revisar el siguiente listado, porque puedes ser uno de los afortunados.

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Revisa cuáles son los números que más han salido en el Sinuano Día y Noche. Si eliges estos dígitos podrías tener una mayor probabilidad de ganar los premios de la lotería colombiana.

SINUANO DÍASINUANO NOCHE
3 - 607 veces1 - 15 veces
4 - 595 veces 6 y 0 - 12 veces cada uno
3 - 585 veces 9 - 16 veces
2 - 618 veces 8 - 17 veces
-4 - 16 veces

¿Cómo se juega el Sinunano Día y Noche?

Se debe tener en cuenta que este juego de chance colombiano es sumamente sencillo. Para participar, solo tienes que seleccionar un número de cuatro cifras.

  • Elegir un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.
  • Escoge tu número y decide la cantidad de dinero que deseas apostar.
  • Realizar la apuesta en los puntos autorizados.
  • Finalmente, debes esperar se realice el sorteo del Sinuano Día y Noche.
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

